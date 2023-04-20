В ЯНАО инспектор ГИБДД вынудил пенсионера пойти на отчаянный шаг в "оплату" покровительства

В Ямало-Ненецком автономном округе полицейский взамен на покровительство заставил нетрезвого пенсионера продать ему иномарку за 15 тысяч рублей. Об этом сообщает SHOT.

Как уточняет телеграм-канал, ночью инспектор ДПС Руслан Калимуллин из Ноябрьска остановил Toyota Tercel с выпившим 68-летним мужчиной за рулём.

Полицейский припугнул водителя уголовным наказанием за нетрезвое вождение и предложил "прикрыть" его, если тот продаст ему машину за 15 тысяч рублей. Хотя средняя цена такой иномарки составляет около 100 тысяч.

Пенсионер согласился на условия инспектора и продал ему машину за оговорённую сумму. Через некоторое время о случившемся узнали коллеги полицейского, началась проверка. После этого в отношении правоохранителя возбудили уголовное дело. Сейчас он находится в СИЗО.