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20 апреля, 11:46

В ЯНАО инспектор ГИБДД вынудил пенсионера пойти на отчаянный шаг в "оплату" покровительства

В ЯНАО полицейский заставил пьяного пенсионера продать ему машину за копейки

В Ямало-Ненецком автономном округе полицейский взамен на покровительство заставил нетрезвого пенсионера продать ему иномарку за 15 тысяч рублей. Об этом сообщает SHOT.

Как уточняет телеграм-канал, ночью инспектор ДПС Руслан Калимуллин из Ноябрьска остановил Toyota Tercel с выпившим 68-летним мужчиной за рулём.

Полицейский припугнул водителя уголовным наказанием за нетрезвое вождение и предложил "прикрыть" его, если тот продаст ему машину за 15 тысяч рублей. Хотя средняя цена такой иномарки составляет около 100 тысяч.

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Пенсионер согласился на условия инспектора и продал ему машину за оговорённую сумму. Через некоторое время о случившемся узнали коллеги полицейского, началась проверка. После этого в отношении правоохранителя возбудили уголовное дело. Сейчас он находится в СИЗО.

Ранее Лайф писал о том, что в Ставропольском крае после масштабной проверки регионального ГИБДД 65 сотрудников заподозрили в махинациях при регистрации машин на полисы ОСАГО.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Илья Суриков
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