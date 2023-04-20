КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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20 апреля, 11:40

Путин: Допускать попустительство при проверке предприятий высокого риска нельзя

Допускать попустительство при проверке предприятий высокого риска нельзя. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе заседания Совета по местному самоуправлению.

"Взыскательность надзорных органов часто оправданна, поскольку муниципалитеты обеспечивают работу организаций высокого риска, а там никакого попустительства быть не должно", — отметил он.

Глава государства подчеркнул, что власти в ответе за здоровье и безопасность людей. По словам президента, контрольно-надзорным органам необходимо расширять практику профилактических мер. Как заметил Путин, их задача — не наказать, а вместе с работниками муниципалитетов предотвращать риски и обеспечить россиянам высокое качество услуг.

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Kremlin.ru

Никита Осипов
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