Путин: Допускать попустительство при проверке предприятий высокого риска нельзя
Допускать попустительство при проверке предприятий высокого риска нельзя. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе заседания Совета по местному самоуправлению.
"Взыскательность надзорных органов часто оправданна, поскольку муниципалитеты обеспечивают работу организаций высокого риска, а там никакого попустительства быть не должно", — отметил он.
Глава государства подчеркнул, что власти в ответе за здоровье и безопасность людей. По словам президента, контрольно-надзорным органам необходимо расширять практику профилактических мер. Как заметил Путин, их задача — не наказать, а вместе с работниками муниципалитетов предотвращать риски и обеспечить россиянам высокое качество услуг.
Ранее Путин призвал муниципальных чиновников активно общаться с гражданами. По его словам, никакая цифровизация не заменит личных встреч.