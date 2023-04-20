КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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20 апреля, 12:12

Бывший губернатор Токио: Байден толкает мир к третьей мировой войне

Политика президента США Джо Байдена повысила риск начала третьей мировой войны. Таким мнением в беседе с корреспондентом Yahoo News Japan поделился бывший губернатор Токио Ёити Масудзоэ. Он призвал главу Белого дома поскорее "собраться и одуматься".

"США желают добиться такой же полной капитуляции России, какой они добились от Японии, которую дважды бомбили атомными бомбами — в Хиросиме и Нагасаки. Предупреждаю: если Вашингтон пойдёт на это, Москва применит ядерное оружие", обратился к Байдену японский политик.

По словам господина Масудзоэ, его правоту подтверждает и тот факт, насколько Россия и Китай укрепили своё влияние на Ближнем Востоке и в Африке за последние годы. А для Москвы, отмечает он, не стали сдерживающим фактором ни санкции, к которым присоединились "50 из 200 стран мира", ни специальная военная операция на Украине.

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Ранее Лайф рассказывал о бывшем члене "Якудзы" с позывным Харусан, который вступил в ВСУ "ради искупления грехов". На родине за свои преступления Харусан отсидел в тюрьме десять лет. На Украине он подался в снайперы и сейчас проходит подготовку в Грузинском национальном легионе ВСУ, чтобы вернуться на передовую.

Обложка ©

Getty Images / Alex Wong

Марина Калегина
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