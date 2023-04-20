Бывший губернатор Токио: Байден толкает мир к третьей мировой войне

Политика президента США Джо Байдена повысила риск начала третьей мировой войны. Таким мнением в беседе с корреспондентом Yahoo News Japan поделился бывший губернатор Токио Ёити Масудзоэ. Он призвал главу Белого дома поскорее "собраться и одуматься".

"США желают добиться такой же полной капитуляции России, какой они добились от Японии, которую дважды бомбили атомными бомбами — в Хиросиме и Нагасаки. Предупреждаю: если Вашингтон пойдёт на это, Москва применит ядерное оружие", — обратился к Байдену японский политик.

По словам господина Масудзоэ, его правоту подтверждает и тот факт, насколько Россия и Китай укрепили своё влияние на Ближнем Востоке и в Африке за последние годы. А для Москвы, отмечает он, не стали сдерживающим фактором ни санкции, к которым присоединились "50 из 200 стран мира", ни специальная военная операция на Украине.