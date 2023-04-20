ВМС Ирана принудили всплыть атомную подлодку США в Ормузском проливе
Военно-морские силы Ирана заставили американскую атомную подлодку "Флорида" всплыть в Ормузском проливе, сообщил командующий ВМС Исламской Республики Амир Шахрам Ирани. По его словам, субмарина США двигалась "в полной тишине".
"Подводная лодка США приближалась к Ормузскому проливу в полной тишине под водой. Иранская подлодка "Фатех" обнаружила её и заставила выйти на поверхность, чтобы пересечь пролив в надводном положении", — приводит иранское агентство Tasnim слова Ирани.
После этого американская "Флорида" изменила курс и продолжила плавание вдали от границ Ирана. Сейчас в Тегеране ожидают объяснений от Вашингтона по поводу произошедшего инцидента.
А в начале апреля сообщалось, что самолёт-разведчик ВМС США нарушил воздушную границу Ирана. Инцидент произошёл в районе Оманского залива.
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