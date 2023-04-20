Мошенничество на высоте: Крановщика из Москвы развели на полмиллиона рублей прямо на рабочем месте

В Москве крановщика обманули более чем на полмиллиона рублей. По данным Лайфа, неизвестные убедили машиниста скачать антивирус и оформить кредит.

Жертвой аферистов стал 54-летний мужчина. Как обычно, он заступил на смену, и уже в восемь утра через WhatsApp ему стали звонить "сотрудники службы безопасности банка". Сначала крановщику заявили, что другой мужчина — некий Александр Ерохин — пытается оформить кредит на его имя. Машинист ответил, что не знает такого гражданина.

Однако аферисты не стали сдаваться и объяснили мужчине, что на его телефоне нет антивируса, а тот, что может быть установлен, — плохой. Из-за этого, по их версии, тот самый Ерохин взломал банковское приложение крановщика и завладел данными. Мошенники призвали срочно установить "правильный" антивирус. После этого машинисту позвонила обаятельная девушка из "финансового отдела банка". Она убедила его, что сохранить деньги поможет кредит на 600 тысяч рублей.

Спустившись с крана, машинист послушно пошёл в банк и перевёл деньги на неизвестные счета. Только после этого он понял, что его обманули. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Аферистов сейчас ищут.