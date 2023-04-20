КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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20 апреля, 13:52

В Туле подписано соглашение о создании Самоварного союза России

<p>Заседание конкурсной комиссии по выбору эскизов памятников самовару. Обложка © <a href="https://www.tsn24.ru/2023/04/19/281346-v-tule-podpisali-soglashenie-o-sozdanii-samovarnogo-soyuza-rossii/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Тульская служба новостей"</a></p>

Заседание конкурсной комиссии по выбору эскизов памятников самовару. Обложка © "Тульская служба новостей"

В Тульской области состоялось подписание соглашения о создании Самоварного союза России. Об этом сообщает "Тульская служба новостей".

В него вошли представители учреждений культуры, принимавшие участие в сохранении и изучении самоварного дела. Соглашение было подписано в ходе заседания конкурсной комиссии по выбору эскизов памятника самовару.

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В мероприятии приняла участие министр культуры региона Татьяна Рыбкина. Кроме того, в состав конкурсной комиссии, оценивающей эскизы памятника, который будет установлен на Казанской набережной ко Дню Тульской области, вошли профильные специалисты из музеев РФ и Белоруссии.

Ранее китайское издание "Хуаньцю шибао" назвало русский самовар символом семейного тепла и уюта. Там отметили, что эта кухонная утварь — настоящий центр притяжения семьи.

Иван Косицын
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