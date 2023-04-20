В Туле подписано соглашение о создании Самоварного союза России

В Тульской области состоялось подписание соглашения о создании Самоварного союза России. Об этом сообщает "Тульская служба новостей".

В него вошли представители учреждений культуры, принимавшие участие в сохранении и изучении самоварного дела. Соглашение было подписано в ходе заседания конкурсной комиссии по выбору эскизов памятника самовару.

В мероприятии приняла участие министр культуры региона Татьяна Рыбкина. Кроме того, в состав конкурсной комиссии, оценивающей эскизы памятника, который будет установлен на Казанской набережной ко Дню Тульской области, вошли профильные специалисты из музеев РФ и Белоруссии.