В Туле подписано соглашение о создании Самоварного союза России
Заседание конкурсной комиссии по выбору эскизов памятников самовару. Обложка © "Тульская служба новостей"
В Тульской области состоялось подписание соглашения о создании Самоварного союза России. Об этом сообщает "Тульская служба новостей".
В него вошли представители учреждений культуры, принимавшие участие в сохранении и изучении самоварного дела. Соглашение было подписано в ходе заседания конкурсной комиссии по выбору эскизов памятника самовару.
В мероприятии приняла участие министр культуры региона Татьяна Рыбкина. Кроме того, в состав конкурсной комиссии, оценивающей эскизы памятника, который будет установлен на Казанской набережной ко Дню Тульской области, вошли профильные специалисты из музеев РФ и Белоруссии.
Ранее китайское издание "Хуаньцю шибао" назвало русский самовар символом семейного тепла и уюта. Там отметили, что эта кухонная утварь — настоящий центр притяжения семьи.