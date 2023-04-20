КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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20 апреля, 13:27

Ещё 18 детей из ЛНР с серьёзными болезнями прибыли на реабилитацию в Ленобласть

Ленинградская область продолжает принимать детей из ЛНР с тяжёлыми заболеваниями, которым необходимы лечение и реабилитация. Так, на днях в Детскую областную клиническую больницу в Тихвине приехали 18 пациентов в сопровождении своих родителей, сообщает газета "Петербургский дневник".

"Многие маленькие пациенты нуждаются в дообследовании, в высокотехнологичной медицинской помощи. В случае необходимости мы договариваемся с коллегами из федеральных медицинских учреждений, и они тоже помогают", — отметил глава Комитета по здравоохранению Ленобласти Александр Жарков в разговоре с журналистами.

Первая группа из семи пациентов в Ленобласть прибыла 6 февраля, а до конца июня на реабилитацию должны приехать ещё 140 ребят. Среди них пациенты с ДЦП, Spina bifida, гидроцефалией и другими сложными неврологическими недугами.

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Ранее стало известно, что украинские военные насильно вывозили детей из Артёмовска. Помогали им в этом компании "Белый ангел" и "Феникс". Люди в военной форме ездили по городу, искали детей и вывозили насильно. Если родители не соглашались ехать с ними, то их разлучали.

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Freepik / tirachard

Наталья Исакова
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