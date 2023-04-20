КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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20 апреля, 13:52

В Шереметьево задержали украинца с охапкой контрабандных долларов и евро

В Шереметьево за контрабанду валюты на более 2,3 млн рублей задержали украинца

<p>Изъятые средства у гражданина Украины. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/customs_rf/2128" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФТС России | ProТаможню</a></p>

Изъятые средства у гражданина Украины. Обложка © Telegram / ФТС России | ProТаможню

В московском аэропорту Шереметьево задержали гражданина Украины, который пытался незаконно пронести крупную сумму иностранной валюты, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы России.

В ведомстве рассказали, что задержанный прилетел из Турции и пытался пройти через "зелёный коридор", но по пути его остановили сотрудники таможенной службы. Как оказалось, мужчина вёз более 25 тысяч евро и около 15 тысяч долларов — это более 2,3 миллиона рублей.

"Разрешённая сумма (10 тысяч долларов США) возвращена гражданину под расписку. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных. — Прим. Лайфа)", — говорится в сообщении.

Три контрабандиста пытались провезти в Россию гашиш из Европы на 350 млн рублей

Три контрабандиста пытались провезти в Россию гашиш из Европы на 350 млн рублей

Ранее сообщалось, что украинцы хотели вывезти из России около десяти миллионов гривен, спрятав их в микроавтобусе, но их разоблачили в Псковской области, на границе с Латвией.

Наталья Исакова
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