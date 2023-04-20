В Шереметьево задержали украинца с охапкой контрабандных долларов и евро
В Шереметьево за контрабанду валюты на более 2,3 млн рублей задержали украинца
Изъятые средства у гражданина Украины. Обложка © Telegram / ФТС России | ProТаможню
В московском аэропорту Шереметьево задержали гражданина Украины, который пытался незаконно пронести крупную сумму иностранной валюты, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы России.
В ведомстве рассказали, что задержанный прилетел из Турции и пытался пройти через "зелёный коридор", но по пути его остановили сотрудники таможенной службы. Как оказалось, мужчина вёз более 25 тысяч евро и около 15 тысяч долларов — это более 2,3 миллиона рублей.
"Разрешённая сумма (10 тысяч долларов США) возвращена гражданину под расписку. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных. — Прим. Лайфа)", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что украинцы хотели вывезти из России около десяти миллионов гривен, спрятав их в микроавтобусе, но их разоблачили в Псковской области, на границе с Латвией.