В Шереметьево задержали украинца с охапкой контрабандных долларов и евро

В ведомстве рассказали, что задержанный прилетел из Турции и пытался пройти через "зелёный коридор", но по пути его остановили сотрудники таможенной службы. Как оказалось, мужчина вёз более 25 тысяч евро и около 15 тысяч долларов — это более 2,3 миллиона рублей.