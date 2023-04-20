Иммунолог рассказал, как отличить "чихальщиков" с аллергией от "сопельщиков" с ОРВИ
Иммунолог Болибок: Чихание при аллергии выражено сильнее, чем при ОРВИ
Весной многие заболевают ОРВИ и начинают принимать препараты против простуды. Но порой облегчение после приёма лекарств не наступает. Причиной тому может быть аллергия, симптомы которой похожи на простуду. Врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал, как отличить аллергию от ОРВИ. По его словам, чихание в первом случае выражено сильнее.
"Врачи классифицируют аллергиков как "чихальщиков", а пациентов с ОРВИ называют "сопельщиками". Основной симптом аллергии — это чихание. Пыльца попадает в нос, раздражает слизистую, и появляется данный характерный симптом", — рассказал эксперт.
По его словам, для ОРВИ характерны боль в горле, кашель и повышение температуры. При этом, как и в случае аллергии, возможно покраснение глаз, но оно выражается по-разному при каждом заболевании.
"Во время аллергии у человека появляется покраснение глаз и зуд в носу. У аллергиков происходит двустороннее поражение глаз со слезотечением и зудом. Эти симптомы нехарактерны для ОРВИ. При простуде возможно покраснение глаз, но оно происходит по очереди и без слезотечения. Также возможны гнойные выделения", — добавил Болибок.
Кроме того, иммунолог обратил внимание на бронхиальную астму — самое тяжёлое течение аллергии. В таком случае происходят приступы, но температура тела, в отличие от ОРВИ, не поднимается. Человеку бывает сложно своими силами определить, чем он заболел. Эксперт советует в таком случае сходить к аллергологу. Однако если сразу обратиться к нему не получается, то разобраться поможет риноцитограмма — мазок из носа со слизистой. Болибок уточнил, что этот анализ показывает характер воспаления.
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