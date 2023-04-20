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20 апреля, 15:07

Минобороны России пообещало не допустить выплаты военных пенсий участникам АТО

МО проверит кандидатов на военную пенсию из новых регионов на службу в АТО

Минобороны РФ проверит россиян с новых территорий — кандидатов на военную пенсию, чтобы выплаты не получили бывшие украинские силовики, которые участвовали в так называемой АТО (антитеррористической операции) в Донбассе. Об этом заявила замглавы ведомства Татьяна Шевцова.

"Сейчас уже организована работа по передаче дел, при принятии дел в обязательном порядке обязательный контроль и проверка этих военнослужащих будет производиться", — сказала она на пленарном заседании Госдумы.

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Ранее Госдума наделила статусом ветеранов ополченцев, воевавших за Донбасс с 2014 года. Речь идёт о военных, которые по решению органов государственной власти ДНР и ЛНР участвовали в боевых действиях в составе местных воинских формирований начиная с 12 мая 2014 года.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Светлана Оперук
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