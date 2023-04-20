Минобороны России пообещало не допустить выплаты военных пенсий участникам АТО

Минобороны РФ проверит россиян с новых территорий — кандидатов на военную пенсию, чтобы выплаты не получили бывшие украинские силовики, которые участвовали в так называемой АТО (антитеррористической операции) в Донбассе. Об этом заявила замглавы ведомства Татьяна Шевцова.

"Сейчас уже организована работа по передаче дел, при принятии дел в обязательном порядке обязательный контроль и проверка этих военнослужащих будет производиться", — сказала она на пленарном заседании Госдумы.