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20 апреля, 14:39

Завод с телевизорами Hyundai и Xiaomi загорелся в Зеленограде

На заводе электронных приборов "Квант" в Зеленограде произошёл мощный пожар

На заводе электронных приборов "Квант" в Зеленограде произошёл пожар. Кадры, на которых видно возгорание, есть в распоряжении Лайфа.

Пожар на заводе электронных приборов "Квант" в Зеленограде. Видео © LIFE

На предприятии выпускают ЖК-телевизоры Hyundai, Xiaomi и других известных брендов. Как сообщил источник Лайфа, горит готовая продукция. Очаг возгорания находится на втором этаже здания, площадь пожара в настоящее время составляет около 200 квадратных метров.

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Все сотрудники были эвакуированы, о пострадавших информация не поступала. На месте ЧП работают экстренные службы. Для тушения огня готовят вертолёт. По некоторым данным, спустя некоторое время пожар удалось ликвидировать.

Ранее Лайф писал, что из-за пожара в больнице района Фэнтай на юго-западе Пекина погибло 29 человек.

Обложка ©

LIFE

Иван Косицын
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