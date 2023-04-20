Завод с телевизорами Hyundai и Xiaomi загорелся в Зеленограде

На заводе электронных приборов "Квант" в Зеленограде произошёл пожар. Кадры, на которых видно возгорание, есть в распоряжении Лайфа.

Пожар на заводе электронных приборов "Квант" в Зеленограде. Видео © LIFE

На предприятии выпускают ЖК-телевизоры Hyundai, Xiaomi и других известных брендов. Как сообщил источник Лайфа, горит готовая продукция. Очаг возгорания находится на втором этаже здания, площадь пожара в настоящее время составляет около 200 квадратных метров.

Все сотрудники были эвакуированы, о пострадавших информация не поступала. На месте ЧП работают экстренные службы. Для тушения огня готовят вертолёт. По некоторым данным, спустя некоторое время пожар удалось ликвидировать.