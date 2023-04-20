"Понимают трагичность положения": Михалков заступился за уехавших из России артистов
Михалков выступил против наказания для артистов, покинувших РФ
Председатель Союза кинематографистов, президент Московского международного фестиваля режиссёр Никита Михалков заявил, что многих российских артистов, которые уехали из страны, не стоит наказывать.
"Может быть, уже многие, а может, и ещё немногие [артисты] понимают трагичность их положения. Это же трагедия, это кажется, что тебя все ждут. <…> Мы знаем, чем отличается ПМЖ от туризма. <…> Я не за то, чтобы кого-то наказывать. Искреннее понимание, раскаяние, не связанное только с тем, чтобы опять начать безналогово выступать на корпоративах, сегодня не прокатит", — подчеркнул он.
Михалков добавил, что сейчас людей трудно обмануть. По его словам, настоящий русский человек — это тот, кто остаётся со своей страной, даже когда она несчастна.
Ранее Лайф писал, что артистов, которые не поддерживают спецоперацию на Украине, предложили на полгода отправлять к линии фронта. С такой идеей выступил депутат Госдумы Андрей Свинцов.
ТАСС / Антон Новодережкин