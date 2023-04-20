"Понимают трагичность положения": Михалков заступился за уехавших из России артистов

"Может быть, уже многие, а может, и ещё немногие [артисты] понимают трагичность их положения. Это же трагедия, это кажется, что тебя все ждут. <…> Мы знаем, чем отличается ПМЖ от туризма. <…> Я не за то, чтобы кого-то наказывать. Искреннее понимание, раскаяние, не связанное только с тем, чтобы опять начать безналогово выступать на корпоративах, сегодня не прокатит", — подчеркнул он.