В Новокузнецке сняли клип на песню представителя МИД Захаровой "Верните память"
На песню "Верните память", слова к которой написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сняли клип в Новокузнецке. Саму композицию исполнила вокалистка София Шевченко, а автором ролика стала режиссёр Дворца культуры Дарья Петрова.
Она считает, что главная мысль песни заключается в связи поколений — героев Великой Отечественной войны и нынешних российских военных, которые выполняют задачи в Сирии и на Украине.
Клип на песню Марии Захаровой "Верните память". Видео © VK / Фестиваль патриотической песни "#ПесниZаРодину"
"Сюжет нашего ролика выстроен через образ погибшего во время Великой Отечественной и вернувшегося в сегодняшний день солдата. Он возвращается в современный мир, чтобы взглянуть на сегодняшних защитников Отечества. Убедившись в героизме своих внуков и правнуков и счастливой мирной жизни нашего поколения, боец спокойно возвращается снова на небо", — рассказала Петрова в беседе с kp.ru.
Песню и клип представят публике на патриотическом вокальном фестивале-конкурсе "#ПесниZаРодину". Захарова написала её после гибели российских солдат в Сирии в 2015 году.
Певец Ярослав Дронов, известный как Shaman, представил новую версию музыкального видео на песню "Мы". В этот раз клип был снят уже на Красной площади.