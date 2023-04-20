КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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20 апреля, 15:48

В Новокузнецке сняли клип на песню представителя МИД Захаровой "Верните память"

На песню "Верните память", слова к которой написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сняли клип в Новокузнецке. Саму композицию исполнила вокалистка София Шевченко, а автором ролика стала режиссёр Дворца культуры Дарья Петрова.

Она считает, что главная мысль песни заключается в связи поколений — героев Великой Отечественной войны и нынешних российских военных, которые выполняют задачи в Сирии и на Украине.

Клип на песню Марии Захаровой "Верните память". Видео © VK / Фестиваль патриотической песни "#ПесниZаРодину"

"Сюжет нашего ролика выстроен через образ погибшего во время Великой Отечественной и вернувшегося в сегодняшний день солдата. Он возвращается в современный мир, чтобы взглянуть на сегодняшних защитников Отечества. Убедившись в героизме своих внуков и правнуков и счастливой мирной жизни нашего поколения, боец спокойно возвращается снова на небо", — рассказала Петрова в беседе с kp.ru.

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Песню и клип представят публике на патриотическом вокальном фестивале-конкурсе "#ПесниZаРодину". Захарова написала её после гибели российских солдат в Сирии в 2015 году.

Певец Ярослав Дронов, известный как Shaman, представил новую версию музыкального видео на песню "Мы". В этот раз клип был снят уже на Красной площади.

Обложка ©

VK / Фестиваль патриотической песни "#ПесниZаРодину"

Илья Суриков
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