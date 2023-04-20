"Страна ждёт такой самолёт": Мишустин осмотрел модель "Ладоги" на Смоленском авиазаводе

Российский премьер-министр Михаил Мишустин в ходе визита на Смоленский авиационный завод (СмАЗ) осмотрел модель турбовинтового самолёта (ТВРС-44) "Ладога", сообщает пресс-служба кабмина.

Мишустин осмотрел модель "Ладоги" на Смоленском авиазаводе. Видео © Telegram / Правительство России

Воздушное судно разработки АО "Уральский завод гражданской авиации" предназначено для выполнения пассажирских, грузовых перевозок на региональных авиалиниях. Для производства "Ладоги" была сформирована кооперация предприятий, в которую входит и СмАЗ (завод отвечает за кессон крыла и его окончательную сборку). Программа госзаказа на эти самолёты утверждена до 2030 года.

Главный конструктор самолётов такой транспортной категории Сергей Меренков заверил главу кабмина, что все компоненты "Ладоги", за исключением кухонного оборудования и спасательных средств, отечественные. Также, по словам специалиста, за счёт механической системы управления судном на его борту можно будет пользоваться гаджетами. При этом Меренков добавил, что и автопилот в самолёте всё-таки предусмотрен. После этого Мишустин прошёл в салон макета и лично протестировал одно из кресел в первом ряду, отметив его удобство. Премьер также подчеркнул, что страна ждёт такой самолёт для реализации множества проектов, включая Северный морской путь.

"Со всеми нашими сейчас [проектами], и Северным морским путём, и инфраструктурой, которую мы строим, это будет только увеличиваться. Это важно, страна ждёт такой самолёт. Я абсолютно уверен, что такая эргономичная, экономичная модель будет очень востребована", — сказал Мишустин.