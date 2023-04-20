Большое тихоокеанское пятно стало домом для животных, и мусор не мешает им размножаться

Большое мусорное пятно в Тихом океане является крупным скоплением пластика, и со временем оно стало настолько большим, что его заселили морские животные, в частности крошечные крабы. Об этом сообщает CNN.

Американские учёные нашли целые сообщества организмов между Калифорнией и Гавайями. По данным СМИ, существа смогли выжить вдали от берегов за счёт плавучего мусора. При этом обитатели пятна конкурируют между собой за пространство и пищу.

"Учёные заявили, что загрязнение океана пластиком может способствовать созданию новых плавучих экосистем видов, которые обычно не могут выжить в открытом океане", — отмечает телеканал.

Группа исследователей изучила 105 предметов из пластика, которые были выловлены в Большом тихоокеанском мусорном пятне. Специалисты обнаружили на них 484 морских беспозвоночных организма, что составляет 46 различных видов, из которых большая часть, как правило, живёт в прибрежных районах.