Жуткие тайны Байкала: оказывается, вот что можно найти на дне самого глубокого озера мира

Байкал — самое глубокое озеро на планете, крупнейший природный источник пресной воды и главная туристическая достопримечательность Бурятии и Иркутской области. Водоём находится под защитой государства и внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Однако всё вышеперечисленное не спасает его от стремительного загрязнения. О том, что за мусор губит один из прекраснейших природных объектов, рассказал Геннадий Мисан — дайвер с 35-летним стажем, установивший несколько рекордов, инструктор и руководитель центра "Байкалтек".

Геннадию с самого детства нравилась вода. Именно с нею он и хотел связать будущую профессию. Исполнив мечту, эксперт около тридцати пяти лет погружается в глубины сибирского озера, не обращая внимания на холод, и помогает увидеть эту красоту другим желающим.

Какие тайны хранит самое глубокое озеро Байкал. Фото © Shutterstock

"Если тепло одеваешься, погружаться в Байкал не холодно. Чтобы не замёрзнуть, нужен специальный гидрокостюм или дайверская одежда — из шерсти или тёплых современных материалов. Иногда применяется электрообогрев", — делится профессиональными советами специалист.

С правильной подготовкой и хорошим снаряжением нырять в Байкал можно круглогодично. По словам Геннадия, озеро является одним из самых интересных и захватывающих мест для дайвинга благодаря его удивительным каньонам и стенкам, а также подводным обитателям. В водоёме можно встретить губок, очищающих воду, разнообразные виды рыб, озёрных эндемиков — нерп.

Эксперт обратил внимание на особые участки, где велика вероятность насладиться красотой уникальной флоры и фауны природного объекта: "Есть несколько районов, подходящих для дайвинга, потому что Байкал не весь пригоден для этих целей: это КБЖД, так называемый район Больших Котов, располагающийся неподалёку от посёлка и растягивающийся на протяжении 30 км, Хомуты — территория протяжённостью 50 км".

В каких местах лучше всего погружаться на Байкале? Фото © Shutterstock

Помимо этого дайвер назвал восточную часть Ольхона, Берег бурых медведей протяжённостью 150 км, участок рядом с Ушканьими островами. Эта территория условно называется Баргузином, так как включает в себя части Баргузинского и Чивыркуйского заливов, её протяжённость — 70 км. "Остальные места для погружения не особо пригодны, потому что там просто песчаное дно с уклоном — ничего интересного", — отметил эксперт.

За свой 35-летний срок погружения на дно водоёма Геннадий смог тщательно его изучить. По его словам, предметы, которые можно обнаружить в воде, поистине невероятные, встречаются даже исторические артефакты. К примеру, там возможно встретить части железнодорожных составов, затонувший автомобиль, несколько кораблей и даже дом. "Есть остатки железнодорожных и корабельных крушений, затонувшие дома, фрагменты причалов, а также кое-какие артефакты, например якоря", — перечисляет опытный дайвер.

Некоторые вещи были весьма необычными и даже имели историческую ценность. Но часть из них таинственным образом исчезла. К этому приложили руку так называемые чёрные искатели, пытающиеся нажиться на интересных редкостях. В попытке защитить одну из таких реликвий специалисты центра "Байкалтек" подняли один из якорей, после чего отдали находку в дар местному музею "Тальцы". Пытаются активисты избавиться и от загрязняющего озеро мусора, например затонувших рыболовных сетей.

Какие предметы лежат на дне Байкала. Фото © Shutterstock

За 35 лет дно Байкала сильно изменилось — и не в лучшую сторону. Помимо рыболовных снастей в озере много и туристического мусора: одноразовой посуды, пакетов и прочего.

В беседе с "ФедералПресс" Геннадий Мисан жалуется: "Дно Байкала в районе мест, где есть человеческая деятельность, в частности где Листвянка, сильно изменилось. Не стало губки, периодически бывает так называемая спирогира, которая возникает от канализационных стоков".