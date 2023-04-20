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20 апреля, 17:17

Раскрыт секретный ингредиент штукатурки, использовавшейся при строительстве пирамид майя

Science Advances: Сок в штукатурке является секретом прочности пирамид майя

Учёные из Университета Гранады (Испания) раскрыли секретный ингредиент штукатурки, которую использовали при строительстве пирамид древние майя. О результатах исследования сообщается в журнале Science Advances.

Основным объектом для изучения испанских специалистов стал археологический комплекс Копан, расположенный на территории современного Гондураса. Как оказалось, мезоамериканцы смогли сделать штукатурку такой прочной с помощью добавления в раствор извести различных растительных экстрактов. В частности, речь идёт о соке коры двух деревьев: чукума и бурсеры. Об этом специалисты узнали с помощью рентгеновских аппаратов и электронных микроскопов. Таким образом, как полагают учёные, добавление сока упомянутых деревьев позволило пирамидам сохраниться до наших дней.

В ходе эксперимента авторы исследования также изготовили современный раствор по рецептам майя, и получился он весьма прочным и пластичным. Не исключено, что открытие учёных может пригодиться для разработки строительных смесей с органическими компонентами.

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Обложка ©

Freepik / wirestock

Наталья Исакова
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