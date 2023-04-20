Китайские учёные обнаружили абсолютно новый вид ядовитых кубомедуз

Учёные из Гонконгского баптистского университета обнаружили абсолютно новый вид медузы в пруду заповедника Май По в Гонконге. У неё 24 глаза, и она принадлежит к семейству ядовитых кубомедуз. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Тело найденной медузы — прозрачное, размером около двух сантиметров. Она имеет три длинных щупальца. У существа есть квадратный купол, на котором расположены более 20 глаз. Несмотря на свой маленький размер, такая медуза считается одной из самых ядовитых. Кроме того, она довольно быстрая за счёт плоской структуры в форме педали у основания каждого щупальца.

В университете указали, что новый вид кубомедуз в Китае обнаружили впервые. Глава исследовательской группы, профессор Цю Цзяньвэнь указал, что данная находка может говорить о разнообразии морской жизни в стране.

"Наше открытие Tripedalia maipoensis в Май По — относительно хорошо изученном районе Гонконга — подчёркивает богатое разнообразие морской жизни в Гонконге и даже во всем Китае", — указал он.