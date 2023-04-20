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20 апреля, 19:16

Медведев показал фото Зеленского в образе Гитлера и предсказал ему разгром, "как в Сталинграде"

Медведев сравнил режим Украины с фашистским и предрёк ему второй Сталинград

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил киевский режим с фашистским и предрёк ему разгром, как для немцев в Сталинграде. Об этом он написал в телеграм-канале.

Зеленский в образе Адольфа Гитлера. Фото © Telegram / Дмитрий Медведев

Зеленский в образе Адольфа Гитлера. Фото © Telegram / Дмитрий Медведев

"Разгром его режима будет таким же, как в Сталинграде. Хотя этот мелкий бандеровец — совсем не фельдмаршал Паулюс", — написал Медведев, опубликовав фото Зеленского в образе Адольфа Гитлера.

По его словам, немецкие журналисты призывают Зеленского не повторять ошибок немецкого фюрера, которые были совершены под Сталинградом.

"Искренние люди: наконец-то поняли, что этот актёр — настоящий проверенный фашист, истинный наследник национал-социалистов Германии", — подчеркнул Медведев.

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Ранее Медведев заявил, что Зеленскому воздастся за всё содеянное против Киево-Печерской лавры. По его словам, украинские власти предстанут перед Божьим судом.

Обложка ©

Getty Images / STR / NurPhoto

Никита Осипов
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