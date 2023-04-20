Медведев показал фото Зеленского в образе Гитлера и предсказал ему разгром, "как в Сталинграде"
Медведев сравнил режим Украины с фашистским и предрёк ему второй Сталинград
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил киевский режим с фашистским и предрёк ему разгром, как для немцев в Сталинграде. Об этом он написал в телеграм-канале.
Зеленский в образе Адольфа Гитлера. Фото © Telegram / Дмитрий Медведев
"Разгром его режима будет таким же, как в Сталинграде. Хотя этот мелкий бандеровец — совсем не фельдмаршал Паулюс", — написал Медведев, опубликовав фото Зеленского в образе Адольфа Гитлера.
По его словам, немецкие журналисты призывают Зеленского не повторять ошибок немецкого фюрера, которые были совершены под Сталинградом.
"Искренние люди: наконец-то поняли, что этот актёр — настоящий проверенный фашист, истинный наследник национал-социалистов Германии", — подчеркнул Медведев.
Ранее Медведев заявил, что Зеленскому воздастся за всё содеянное против Киево-Печерской лавры. По его словам, украинские власти предстанут перед Божьим судом.
Getty Images / STR / NurPhoto