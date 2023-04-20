Отсидевший 28 лет печёрский маньяк снова арестован за нападение на ребёнка

В Нижнем Новгороде полиция задержала мужчину, который попытался изнасиловать маленькую девочку. Перед этим печёрский маньяк отсидел 28 лет в заключении за педофилию.

Печёрский маньяк преследует свою предполагаемую жертву в подъезде. Видео © LIFE

По данным следствия, Александр Серов выждал, пока 9-летняя школьница зайдёт в подъезд своего дома, возвращаясь из школы, и вошёл вслед за ней. Когда он начал к ней приставать, крик ребёнка услышала соседка, вышла на лестничную площадку, отогнала маньяка от девочки и вызвала полицию. Камеры сняли, как Серов попытался затащить девочку наверх, чтобы надругаться над ней. Позднее оказалось, что в этот же день добился своей цели, надругавшись над другой школьницей в подъезде. Возбуждено уголовное дело по статье статье "Насильственные действия сексуального характера".

Печёрский маньяк в отделении полиции. Видео © LIFE

По данным следствия, Серов первый раз получил срок в начале 90-х годов также за надругательство над детьми. Его приговорили к 15 годам тюрьмы. Правда, он уже через 10 лет вышел по условно-досрочному освобождению. Но уже в 2004-м совершил как минимум семь нападений на девочек. Делал он это в лифтах, приставляя нож к горлу. В итоге его посадили ещё на 18 лет. Серов орудовал в микрорайоне Верхние Печёры, за что был прозван печёрским маньяком.