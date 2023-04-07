МВД проверяет 16-летного подростка, который помешался на документалках про маньяков

Студент колледжа МФЮА, о котором идёт речь, сходит с ума от документалок про маньяков, постоянно смотрит множество видео в Сети и романтизирует эту тему. В соцсетях он подписан на экстремистские паблики, а ещё имеет склонность к суициду. Видимо, знакомые парня забили тревогу. Со студентом разбираются правоохранительные органы.

Напомним, что маньяк Андрей Чикатило в период с 1982 по 1990 год убил и изнасиловал более 50 женщин и детей, некоторых из которых он расчленил и съел. В 1994 году "советский Джек-потрошитель" был расстрелян. Артём Ануфриев и Никита Лыткин, известные как Академовские маньяки, в 2010–2011 годах напали на 15 человек, шесть из которых убили. Впоследствии они были приговорены к пожизненному заключению, а в декабре 2021 года Никита Лыткин свёл счёты с жизнью в иркутской колонии № 7. Серийный убийца и педофил Сергей Головкин, известный как Фишер, убил 11 мальчиков и юношей с 1986 по 1992 год. Через четыре года он был расстрелян. Недавно о нём сняли весьма успешный сериал.