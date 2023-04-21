"Пристали": Вучич пожаловался на назойливые просьбы Запада насчёт России

Представители Запада надоели президенту Сербии Александру Вучичу своими непрекращающимися требованиями ввести санкции против России. Об этом он заявил в эфире TV Prva после встречи с главой МИД Швеции Тобиасом Билльстрёмом. Вучич подчеркнул, что Сербия не поддерживает западные антироссийские санкции из-за позиции военного нейтралитета.

"Пристали ко мне с введением санкций и только этим, мне надоел уже этот вопрос. Только и повторяют, чтобы поддержал санкции", — пожаловался TV Prva глава Сербии.

Вучич подчеркнул, что он гордится независимой и самостоятельной внешней политикой Сербии. Он напомнил, что НАТО 24 года назад нанесло авиаудар по зданию Радио и телевидения Сербии, из-за чего погибли 16 человек. Он отметил, что в годовщину убийства журналистов Запад собирается "пудрить мозги" свободой СМИ и объяснять, что плюрализм мнений — это "плохо".