"Пристали": Вучич пожаловался на назойливые просьбы Запада насчёт России
Вучич пожаловался на назойливые требования Запада ввести антироссийские санкции
Представители Запада надоели президенту Сербии Александру Вучичу своими непрекращающимися требованиями ввести санкции против России. Об этом он заявил в эфире TV Prva после встречи с главой МИД Швеции Тобиасом Билльстрёмом. Вучич подчеркнул, что Сербия не поддерживает западные антироссийские санкции из-за позиции военного нейтралитета.
"Пристали ко мне с введением санкций и только этим, мне надоел уже этот вопрос. Только и повторяют, чтобы поддержал санкции", — пожаловался TV Prva глава Сербии.
Вучич подчеркнул, что он гордится независимой и самостоятельной внешней политикой Сербии. Он напомнил, что НАТО 24 года назад нанесло авиаудар по зданию Радио и телевидения Сербии, из-за чего погибли 16 человек. Он отметил, что в годовщину убийства журналистов Запад собирается "пудрить мозги" свободой СМИ и объяснять, что плюрализм мнений — это "плохо".
Ранее Вучич пообещал, что Белград как раньше не поставлял, так и не собирается поставлять оружие Киеву.
Сайт президента Сербии