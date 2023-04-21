Лавров завершил турне по Латинской Америке и отправится в Нью-Йорк

Министр иностранных дел России Сергей Лавров завершил своё туре по латиноамериканским странам. Он посетил Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу, а теперь отправится в Нью-Йорке.

В Бразилии Лавров встретился с коллегой Мауро Виейрой, через которого передал приглашение президенту Луле да Силве от лидера России Владимира Путина посетить нашу страну. В Венесуэла глава МИД РФ провёл переговоры с лидером страны Николасом Мадуро. В Никарагуа он также был принят главой государства – Даниэлем Ортегой. Финальной точкой в турне министра стала Гавана. Там российский министр встретился с президентом Мигелем Диас-Канелем и лидером Кубинской революции Раулем Кастро.

Теперь на следующей неделе Лаврову предстоит посетить Нью-Йорк, где он будет председательствовать на заседаниях в Совете безопасности ООН. МИД РФ пока не озвучивал даты визита Лаврова.