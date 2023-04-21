"В любом случае проиграют": Пушков обратил внимание на "важный сигнал" из США

Слова министра финансов США Джанет Йеллен о том, что её страна не готова к полному разрыву с Китаем, ставят Вашингтон перед выбором. Ему придётся пожертвовать либо Тайванем, либо своей экономикой. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков.

В своём Telegram-канале он написал, что логика сохранения американской гегемонии должна рано или поздно столкнуть США с Китаем, но их экономическая зависимость друг от друга мешает этому. Пушков на этом фоне назвал слова министра о КНР "важным сигналом" из Вашингтона.

"Если в США возобладает логика экономической взаимозависимости, США должны будут пожертвовать Тайванем, если логика гегемонии — то своей экономикой. В любом случае США проигрывают. Им остаётся пытаться удержать статус-кво. Но статус-кво вряд ли устроит набирающий всё большую силу Китай", — заключил Пушков.