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20 апреля, 23:41

"В любом случае проиграют": Пушков обратил внимание на "важный сигнал" из США

Пушков заявил, что США придётся пожертвовать Тайванем или своей экономикой

Слова министра финансов США Джанет Йеллен о том, что её страна не готова к полному разрыву с Китаем, ставят Вашингтон перед выбором. Ему придётся пожертвовать либо Тайванем, либо своей экономикой. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков.

В своём Telegram-канале он написал, что логика сохранения американской гегемонии должна рано или поздно столкнуть США с Китаем, но их экономическая зависимость друг от друга мешает этому. Пушков на этом фоне назвал слова министра о КНР "важным сигналом" из Вашингтона.

"Если в США возобладает логика экономической взаимозависимости, США должны будут пожертвовать Тайванем, если логика гегемонии — то своей экономикой. В любом случае США проигрывают. Им остаётся пытаться удержать статус-кво. Но статус-кво вряд ли устроит набирающий всё большую силу Китай", — заключил Пушков.

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Ранее американские СМИ писали, что в конце апреля Вашингтон может заявить о беспрецедентных мерах в отношении своих инвестиций в КНР. Такие шаги якобы обоснованы сдерживанием технологического и военного подъёма Пекина.

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Telegram / Алексей Пушков

Андрей Григорьев
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