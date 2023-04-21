Из больниц начали изымать бракованный "Преднизолон"

Из оборота в России будут изъяты три серии гормонального препарата "Преднизолон" широкого спектра действия. Речь идёт о лекарстве индийского производства под названием "Преднизолон Эльфа", сообщили в Росздравнадзоре.

По данным источников "Известий", партия отбракована из-за "механических включений", её объём — более 40 тысяч упаковок. Издание пишет, что препарат успел попасть в государственные медорганизации, в частности на Московскую областную станцию скорой помощи.

Об отзыве этого гормонального препарата, как сообщает газета, Росздравнадзор сообщил в письме, отправленном своим территориальным органам, региональным властям и в медицинские организации.

"Механические включения бывают разной природы. Это может быть и выпадение осадка, и изменение цвета препарата, и наличие инородных элементов в нем — к примеру, осколков стекла. Поэтому препарат будет изъят в любом случае", — заявил изданию гендиректор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев

По его словам, степень опасности зависит от самого нарушения. К примеру, могли быть нарушены правила транспортировки, хранения, окончания срока годности. Дистрибьютор сам обратился в московскую лабораторию Росздравнадзора с просьбой проверить три партии препарата. Все участники рынка в автоматически получили информацию в личных кабинетах системы маркировки о запрете продажи лекарства. Представители рынка заявили, что замена бракованному препарату есть, объём выявленной партии несущественный.

Врач Екатерина Серебренникова пояснила, что "Преднизолон" — это гормон, который имеет широкий спектр действия. Он используется как противовоспалительное, противоотечное, противоаллергическое, иммунодепрессивное.