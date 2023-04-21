Грузинский банк предупредил о возможном закрытии счетов россиян

Один из самых крупных грузинских банков TBC Bank заявил, что может закрывать счета клиентов, которые пытаются совершать транзакции в обход антироссийских санкций. Предупреждение об этом клиенты банка получили посредством СМС-рассылки.

"С февраля 2022 года Великобритания, США и Евросоюз ввели против Российской Федерации разного рода санкции, целью которых является введение ограничений для России или лиц, связанных с Россией, в том числе заморозка активов, их блокировка, ограничение доступа к финансовым ресурсам, ограничение подачи продукции и так далее", — приводит ТАСС цитату из СМС.

По данным банка, санкции могут коснуться тех, кто прямо или косвенно экспортирует продукцию из США, Великобритании и ЕС в Россию и наоборот. Организация также сообщила, что закрывать счета может, не предупреждая об этом своих клиентов.