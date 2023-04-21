Грузинский банк предупредил о возможном закрытии счетов россиян
Банк TBC может закрыть счета тех, кто попытается обойти антироссийские санкции
Один из самых крупных грузинских банков TBC Bank заявил, что может закрывать счета клиентов, которые пытаются совершать транзакции в обход антироссийских санкций. Предупреждение об этом клиенты банка получили посредством СМС-рассылки.
"С февраля 2022 года Великобритания, США и Евросоюз ввели против Российской Федерации разного рода санкции, целью которых является введение ограничений для России или лиц, связанных с Россией, в том числе заморозка активов, их блокировка, ограничение доступа к финансовым ресурсам, ограничение подачи продукции и так далее", — приводит ТАСС цитату из СМС.
По данным банка, санкции могут коснуться тех, кто прямо или косвенно экспортирует продукцию из США, Великобритании и ЕС в Россию и наоборот. Организация также сообщила, что закрывать счета может, не предупреждая об этом своих клиентов.
Как сообщал Лайф, ранее самый крупный банк на Кипре Bank of Cyprus сообщил клиентам из России о том, что их счета закрывают. Там это объяснили расширением американского SDN-листа.
ТАСС / Геодакян Артем