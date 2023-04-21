КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

21 апреля, 02:38

Дипломат из Нидерландов назвал украинцев русскими и уволился

Спецпосланник Нидерландов по Украине уволился после "пророссийского заявления"

Спецпосланник МИД Нидерландов по вопросам бизнеса и восстановления на Украине Рон ван Дартел оказался вынужден подать в отставку, так как был уличён в "пророссийских высказываниях".

"Специальный посланник по вопросам бизнеса и восстановления Украины Рон ван Дартел уходит в отставку после своих заявлений в книге Жерара Дилессена", — сказано в официальном заявлении МИД Нидерландов.

Как оказалось, речь идёт о комментарии, который Рон ван Дартел дал для книги Дилессена, сказав, что украинцы — это тоже русские. Своё изречение он подкрепил словами о том, что такова реальность и об этом не стоит забывать. Дипломат также заявил о наивности мировых политиков в суждениях относительно России.

От отставки Рона ван Дартела не спас даже тот факт, что эти комментарии были даны ещё до того, как его назначили спецпосланником.

Премьер Эстонии ушла в отставку, но есть нюанс

Премьер Эстонии ушла в отставку, но есть нюанс

Ранее пользователи "Твиттера" потребовали отставки главы евродипломатии Жозепа Борреля из-за его слов о том, что, пока Москва не прекратит конфликт на Украине, Европа продолжит "навязывать РФ высокую цену".

Обложка ©

ТАСС / Никольский Алексей

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • нидерланды
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров