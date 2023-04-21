Дипломат из Нидерландов назвал украинцев русскими и уволился
Спецпосланник Нидерландов по Украине уволился после "пророссийского заявления"
Спецпосланник МИД Нидерландов по вопросам бизнеса и восстановления на Украине Рон ван Дартел оказался вынужден подать в отставку, так как был уличён в "пророссийских высказываниях".
"Специальный посланник по вопросам бизнеса и восстановления Украины Рон ван Дартел уходит в отставку после своих заявлений в книге Жерара Дилессена", — сказано в официальном заявлении МИД Нидерландов.
Как оказалось, речь идёт о комментарии, который Рон ван Дартел дал для книги Дилессена, сказав, что украинцы — это тоже русские. Своё изречение он подкрепил словами о том, что такова реальность и об этом не стоит забывать. Дипломат также заявил о наивности мировых политиков в суждениях относительно России.
От отставки Рона ван Дартела не спас даже тот факт, что эти комментарии были даны ещё до того, как его назначили спецпосланником.
Ранее пользователи "Твиттера" потребовали отставки главы евродипломатии Жозепа Борреля из-за его слов о том, что, пока Москва не прекратит конфликт на Украине, Европа продолжит "навязывать РФ высокую цену".
ТАСС / Никольский Алексей