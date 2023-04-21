Дипломат из Нидерландов назвал украинцев русскими и уволился

Спецпосланник МИД Нидерландов по вопросам бизнеса и восстановления на Украине Рон ван Дартел оказался вынужден подать в отставку, так как был уличён в "пророссийских высказываниях".

"Специальный посланник по вопросам бизнеса и восстановления Украины Рон ван Дартел уходит в отставку после своих заявлений в книге Жерара Дилессена", — сказано в официальном заявлении МИД Нидерландов.

Как оказалось, речь идёт о комментарии, который Рон ван Дартел дал для книги Дилессена, сказав, что украинцы — это тоже русские. Своё изречение он подкрепил словами о том, что такова реальность и об этом не стоит забывать. Дипломат также заявил о наивности мировых политиков в суждениях относительно России.

От отставки Рона ван Дартела не спас даже тот факт, что эти комментарии были даны ещё до того, как его назначили спецпосланником.