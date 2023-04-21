СМИ узнали о планах Киева тайно атаковать российских военных в Сирии

Украинская военная разведка собиралась атаковать российских военных в Сирии, чтобы заставить Москву направить туда больше войск, частично переключившись со специальной военной операции. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на документы разведки США, якобы утекшие в Сеть.

Согласно данным из этих "секретных" документов, Главное управление разведки Минобороны Украины собиралось нанести удары таким образом, чтобы правительство страны не было в них вовлечено. Украинская сторона собиралась "бить" по силам РФ с помощью беспилотников. Целью в том числе должны были стать позиции ЧВК "Вагнер". К тому же украинская разведка размышляла над возможностью подготовки "Сирийских демократических сил" с включением в них курдских отрядов. Также рассматривалась возможность нанесения ударов по "приоритетным" и хорошо защищённым российским объектам, расположенным рядом с Дамаском и сирийским побережьем. Ещё одной целью могла быть аффилированная с Россией нефтяная инфраструктура в центральной части страны.

В числе целей, потенциально способных вызвать максимальную эскалацию со стороны РФ в материале был назван "ключевой российский объект". В том числе имелся в виду аэропорт имени Басиля Аль-Асада недалеко от Латакии, к которому примыкает авиабаза РФ "Хмеймим". В числе наименее критичных для РФ была названа позиция ЧВК "Вагнер". По данным WP, Киев стал разрабатывать план осенью 2022 года. Но в конце декабря глава Незалежной Владимир Зеленский поставил планирование на паузу. По данным из документа, причиной этому могло стать давление со стороны Америки, а также ограничение запасов беспилотников у Киева. Также, возможно, высказывались сомнения, что Украине удастся успешно нанести удары.