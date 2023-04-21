"Просит милостыню": Нападки Кулебы на "скупой" ЕС разозлили пользователей Сети

Резкое высказывание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в адрес Евросоюза разозлило некоторых пользователей соцсетей. Поводом стал его пост в "Твиттере", где украинский министр раскритиковал ЕС за неготовность выполнять обещанное Киеву.

"Неспособность ЕС выполнить своё собственное решение о совместных закупках боеприпасов для Украины вызывает разочарование. Это проверка того, обладает ли ЕС стратегической автономией в принятии новых важнейших решений в области безопасности", — отметил Кулеба.

В комментариях к этой записи его тут же обвинили в постоянном выпрашивании денег у Европы.

"Ты облажался. Мы даём вам оружие и миллиарды евро, а вы ещё смеете критиковать?" — написал один из пользователей. А другой отметил, что "у ЕС как бы свои проблемы, если вы не видели новостей".

Третий посоветовал Кулебе не поднимать тему о закупке боеприпасов для Киева. Он заявил о "миллионе способов" потратить деньги европейских налогоплательщиков более разумно.

"Это ваш конфликт, вы разделяете ответственность за его начало, он бы мог уже закончиться", — написал этот комментатор.

"Тебе не стыдно просить милостыню каждый день и каждый час? Ваш президент стал признанным на международном уровне политическим попрошайкой", — добавил ещё один.