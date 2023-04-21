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21 апреля, 03:08

"Просит милостыню": Нападки Кулебы на "скупой" ЕС разозлили пользователей Сети

В Twitter раскритиковали Кулебу за слова о неспособности ЕС выполнить обещание Киеву

Резкое высказывание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в адрес Евросоюза разозлило некоторых пользователей соцсетей. Поводом стал его пост в "Твиттере", где украинский министр раскритиковал ЕС за неготовность выполнять обещанное Киеву.

"Неспособность ЕС выполнить своё собственное решение о совместных закупках боеприпасов для Украины вызывает разочарование. Это проверка того, обладает ли ЕС стратегической автономией в принятии новых важнейших решений в области безопасности", — отметил Кулеба.

В комментариях к этой записи его тут же обвинили в постоянном выпрашивании денег у Европы.

"Ты облажался. Мы даём вам оружие и миллиарды евро, а вы ещё смеете критиковать?" — написал один из пользователей. А другой отметил, что "у ЕС как бы свои проблемы, если вы не видели новостей".

Третий посоветовал Кулебе не поднимать тему о закупке боеприпасов для Киева. Он заявил о "миллионе способов" потратить деньги европейских налогоплательщиков более разумно.

В Евросоюзе растут разногласия из-за боеприпасов для Украины

В Евросоюзе растут разногласия из-за боеприпасов для Украины

"Это ваш конфликт, вы разделяете ответственность за его начало, он бы мог уже закончиться", написал этот комментатор.

"Тебе не стыдно просить милостыню каждый день и каждый час? Ваш президент стал признанным на международном уровне политическим попрошайкой", — добавил ещё один.

Напомним, ранее страны Евросоюза утвердили передачу Украине одного миллиона артиллерийских снарядов в течение текущего года. Как сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, в общей сложности на это будет выделено два миллиарда евро.

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МИД Украины

Андрей Григорьев
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