КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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21 апреля, 04:34

В Приморье подросток упал с пятого этажа и выжил

В Приморье 15-летний подросток гулял по недостроенному зданию и упал с пятого этажа. Это произошло 20 апреля на улице Лермонтова в посёлке Пластун. Его привезли в Кавалеровскую центральную районную больницу с многочисленными травмами. Юноша выжил.

Как пишет прокуратура Приморья, там планируют принять меры, чтобы заставить собственника строения закрыть доступ на территорию. Надзорное ведомство займётся контролем дальнейшего хода и результатов доследственной проверки.

Рабочий разбился насмерть при падении с шестого этажа на стройке в Москве

Рабочий разбился насмерть при падении с шестого этажа на стройке в Москве

Ранее в Холмске на Сахалине игравшие в недостроенной девятиэтажке дети обнаружили расчленённое тело собаки породы хаски. Рядом лежали окровавленные ножницы, а с потолка свисала верёвка.

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Freepik

Анатолий Симоненко
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