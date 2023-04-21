В Приморье подросток упал с пятого этажа и выжил

В Приморье 15-летний подросток гулял по недостроенному зданию и упал с пятого этажа. Это произошло 20 апреля на улице Лермонтова в посёлке Пластун. Его привезли в Кавалеровскую центральную районную больницу с многочисленными травмами. Юноша выжил.

Как пишет прокуратура Приморья, там планируют принять меры, чтобы заставить собственника строения закрыть доступ на территорию. Надзорное ведомство займётся контролем дальнейшего хода и результатов доследственной проверки.