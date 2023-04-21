"Для села это смерть": Украину обвинили в уничтожении сельского хозяйства Польши

Решение властей Польши запретить ввоз зерна с Украины принято слишком поздно: сельскому хозяйству там уже нанесён огромный ущерб. Об этом говорится в статье обозревателя Fakt Анны Орловской.

Она рассказала о фермере Михале Кошареке, который лишился всяких шансов продать свои сотни тонн зерна, потому что рынок заполонила "загрязнённая" техническая украинская сельхозпродукция. Кто-то из коллег фермера был вынужден сдать урожай по низким ценам.

"Для села это означает смерть, а смерть села — беды для города. <...> Единственное, чего я ожидаю от правительства, — это оставить нас, фермеров, в покое и позволить нормально жить и работать", — посетовал Кошарек.