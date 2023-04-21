КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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21 апреля, 04:30

"Для села это смерть": Украину обвинили в уничтожении сельского хозяйства Польши

Fakt: Украина своим техническим зерном уничтожила польское село

Решение властей Польши запретить ввоз зерна с Украины принято слишком поздно: сельскому хозяйству там уже нанесён огромный ущерб. Об этом говорится в статье обозревателя Fakt Анны Орловской.

Она рассказала о фермере Михале Кошареке, который лишился всяких шансов продать свои сотни тонн зерна, потому что рынок заполонила "загрязнённая" техническая украинская сельхозпродукция. Кто-то из коллег фермера был вынужден сдать урожай по низким ценам.

"Для села это означает смерть, а смерть села — беды для города. <...> Единственное, чего я ожидаю от правительства, — это оставить нас, фермеров, в покое и позволить нормально жить и работать", — посетовал Кошарек.

Украину просветили об ударе в спину от Евросоюза в тяжелейший момент

Украину просветили об ударе в спину от Евросоюза в тяжелейший момент

На прошлой неделе Братислава предложила запустить в Евросоюзе механизм, который бы мог помочь Киеву покупать свою собственную пшеницу, чтобы она не попадала на европейский рынок. Инициативу Словакии поддержали восточные страны ЕС: Венгрия, Болгария, Польша, Чехия и Румыния. Также Минсельхоз страны ввёл запрет на переработку и продажу украинского зерна и муки из него по причине обнаружения пестицида, который может нанести вред здоровью людей.

Обложка ©

ТАСС / Андрей Рубцов

Андрей Григорьев
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