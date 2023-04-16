Украину просветили об ударе в спину от Евросоюза в тяжелейший момент
Express сочла отказ стран ЕС от зерна ударом в спину Украине в тяжёлый момент
Обложка © Офис президента Украины
Страны ЕС отказались от украинского зерна в самый непростой для Киева период, пишет британская газета Express. Польша и Венгрия наложили запрет на импорт, а Болгария над этим ещё думает.
"Страны Евросоюза отказываются от Украины в тяжелейшей ситуации. <…> Польша и Венгрия прекратили импорт зерна и других продуктов питания с Украины, что поставило местных фермеров в сложное положение", — пишут британские обозреватели.
Там справедливости ради признали, что Варшава и Будапешт были вынуждены пойти на такой шаг, поскольку польские и венгерские работники сельскохозяйственной отрасли несли большие убытки.
Напомним, накануне, 15 апреля, Польша и Венгрия ввели запреты на поставки сельхозпродукции с Украины. Решения продиктованы перенасыщением местных рынков продукцией из Незалежной и недовольством этим со стороны аграриев. Тем не менее Еврокомиссия в размолвке с Венгрией и Польшей встала на сторону Киева.