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16 апреля, 16:05

Украину просветили об ударе в спину от Евросоюза в тяжелейший момент

Express сочла отказ стран ЕС от зерна ударом в спину Украине в тяжёлый момент

<p>Обложка © Офис президента Украины</p>

Обложка © Офис президента Украины

Страны ЕС отказались от украинского зерна в самый непростой для Киева период, пишет британская газета Express. Польша и Венгрия наложили запрет на импорт, а Болгария над этим ещё думает.

"Страны Евросоюза отказываются от Украины в тяжелейшей ситуации. <…> Польша и Венгрия прекратили импорт зерна и других продуктов питания с Украины, что поставило местных фермеров в сложное положение", — пишут британские обозреватели.

Там справедливости ради признали, что Варшава и Будапешт были вынуждены пойти на такой шаг, поскольку польские и венгерские работники сельскохозяйственной отрасли несли большие убытки.

Ещё одна страна близка к запрету импорта украинского зерна

Ещё одна страна близка к запрету импорта украинского зерна

Напомним, накануне, 15 апреля, Польша и Венгрия ввели запреты на поставки сельхозпродукции с Украины. Решения продиктованы перенасыщением местных рынков продукцией из Незалежной и недовольством этим со стороны аграриев. Тем не менее Еврокомиссия в размолвке с Венгрией и Польшей встала на сторону Киева.

Андрей Бражников
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