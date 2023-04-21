Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам

Президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам. Глава государства отметил вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране. Обращение опубликовано на сайте Духовного собрания мусульман России.

"Этот особо почитаемый мусульманами всего мира праздник, знаменующий окончание священного месяца Рамадан, несёт высокий духовный смысл, олицетворяет стремление людей к нравственному самосовершенствованию, милосердию и состраданию. С удовлетворением отмечу, что последователи ислама в нашей стране с глубоким уважением относятся к многовековым отеческим историческим, религиозным, культурным традициям, приобщают к ним молодёжь", — отметил президент России.

Путин добавил, что жизнь мусульманской уммы наполнена добрыми делами и начинаниями. Она активно сотрудничает с государственными и общественными организациями, уделяет внимание образовательным, просветительским, благотворительным инициативам.

"Сегодня в ходе специальной военной операции бойцы-мусульмане вместе со своими боевыми товарищами защищают Россию, проявляют в сражениях отвагу и взаимовыручку", — добавил российский лидер.

Также он упомянул вклад организаций мусульман России в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога, патриотическое воспитание детей и молодёжи.