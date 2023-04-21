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21 апреля, 07:02

На видео попал момент взрыва на фабрике в Приморье, лишивший рабочего руки

В Приморье рабочему оторвало руку при взрыве на предприятии "Дальполиметалл"

На горнодобывающей фабрике в Приморском крае рабочему оторвало руку взрывом. Об этом сообщает SHOT.

Сотруднику АО "ГМК "Дальполиметалл" оторвало руку на производстве. Видео © Telegram / SHOT

"По данным телеграм-канала, всё произошло в цеху пульпонасосной станции АО "ГМК "Дальполиметалл" в городе Дальнегорске. По неизвестным пока причинам взорвался один из агрегатов. Рядом находился 51-летний сотрудник. Ему оторвало руку по локоть.

К счастью, жизни работника ничего не угрожает. Его перевели из реанимации в общее отделение. Теперь в инциденте разбирается региональная прокуратура. Начата проверка.

Ребёнок остался без пальцев после того, как его руку засосало в эскалатор в Махачкале

Ребёнок остался без пальцев после того, как его руку засосало в эскалатор в Махачкале

Ранее Лайф рассказывал, как рабочему оторвало кисть руки на пороховом заводе в Казани. Всё произошло, когда 56-летний стрелок-испытатель нёс макет снаряда с пороховым зарядом к месту баллистических испытаний.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Николь Вербер
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