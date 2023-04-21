На видео попал момент взрыва на фабрике в Приморье, лишивший рабочего руки

На горнодобывающей фабрике в Приморском крае рабочему оторвало руку взрывом. Об этом сообщает SHOT.

Сотруднику АО "ГМК "Дальполиметалл" оторвало руку на производстве. Видео © Telegram / SHOT

"По данным телеграм-канала, всё произошло в цеху пульпонасосной станции АО "ГМК "Дальполиметалл" в городе Дальнегорске. По неизвестным пока причинам взорвался один из агрегатов. Рядом находился 51-летний сотрудник. Ему оторвало руку по локоть.

К счастью, жизни работника ничего не угрожает. Его перевели из реанимации в общее отделение. Теперь в инциденте разбирается региональная прокуратура. Начата проверка.