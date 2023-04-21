На видео попал момент взрыва на фабрике в Приморье, лишивший рабочего руки
В Приморье рабочему оторвало руку при взрыве на предприятии "Дальполиметалл"
На горнодобывающей фабрике в Приморском крае рабочему оторвало руку взрывом. Об этом сообщает SHOT.
Сотруднику АО "ГМК "Дальполиметалл" оторвало руку на производстве. Видео © Telegram / SHOT
"По данным телеграм-канала, всё произошло в цеху пульпонасосной станции АО "ГМК "Дальполиметалл" в городе Дальнегорске. По неизвестным пока причинам взорвался один из агрегатов. Рядом находился 51-летний сотрудник. Ему оторвало руку по локоть.
К счастью, жизни работника ничего не угрожает. Его перевели из реанимации в общее отделение. Теперь в инциденте разбирается региональная прокуратура. Начата проверка.
Ранее Лайф рассказывал, как рабочему оторвало кисть руки на пороховом заводе в Казани. Всё произошло, когда 56-летний стрелок-испытатель нёс макет снаряда с пороховым зарядом к месту баллистических испытаний.
Telegram / SHOT