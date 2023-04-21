Рахмон пересядет на самолёт президента Мексики

Мексика продала властям Таджикистана президентский самолёт, выставленный на продажу ещё несколько лет назад. По всей видимости, теперь на нём будет летать глава центральноазиатской республики Эмомали Рахмон.

Мексика продала Таджикистану президентский самолёт за 92 миллиона долларов. Видео © Twitter / lopezobrador_

"Я сообщаю народу Мексики, что сегодня был заключён договор купли – продажи президентского самолёта. Правительство Таджикистана перечислило 1 658 684 400 песо в соответствии с официальной оценкой", — написал мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор в своём твиттере.

Согласно нынешнему курсу, в переводе сумма превышает 92 миллиона долларов. Как уточнил мексиканский президент, эти средства планируют направить на строительство двух больниц.

Воздушное судно было заказано ещё в 2012 году при правлении Фелипе Кальдероне. Лайнер прибыл в феврале 2016 года, когда во главе страны стоял Энрике Пенья Ньето. Эксперты оценивали самолёт в многомиллионную сумму — от 220 до 400 млн долларов. При этом Андрес Мануэль Лопес Обрадор, пришедший к власти в 2018 году, никогда не пользовался судном и уже давно обещал его продать.