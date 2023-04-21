Рэкетир-убийца учинил кровавую резню в Оренбурге и исчез на 28 лет, украв чужую личность

Оренбургские полицейские задержали в Омской области подозреваемого в тройном убийстве, которое произошло почти 30 лет назад. Рэкетир-убийца скрывался от правосудия под поддельными документами, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Оренбурге задержали подозреваемого в тройном убийстве 28-летней давности. Видео © Telegram / МВД МЕДИА

По данным правоохранителей, он расправился над двумя женщинами и десятилетним ребёнком ещё в 1994 году. Их тела были найдены в квартире областного центра "с признаками насильственной смерти". По версии следствия, они были убиты в ходе "разбойного нападения с целью хищения денег".

В итоге полицейским удалось установить личность убийцы. Он был объявлен в розыск, а спустя время правоохранители вышли на след мужчины, проживающего в Омской области. Он использовал поддельные документы и выдавал себя за человека, который переехал на ПМЖ в одну из европейских стран.

"Полицейские и следователи регионального управления СК РФ при поддержке спецназа Росгвардии задержали подозреваемого. Фигурант заключён под стражу, с ним проводятся следственные действия", — отметила Волк.