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21 апреля, 07:39

Рэкетир-убийца учинил кровавую резню в Оренбурге и исчез на 28 лет, украв чужую личность

Оренбургские полицейские поймали подозреваемого в тройном убийстве спустя 28 лет

Оренбургские полицейские задержали в Омской области подозреваемого в тройном убийстве, которое произошло почти 30 лет назад. Рэкетир-убийца скрывался от правосудия под поддельными документами, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Оренбурге задержали подозреваемого в тройном убийстве 28-летней давности. Видео © Telegram / МВД МЕДИА

По данным правоохранителей, он расправился над двумя женщинами и десятилетним ребёнком ещё в 1994 году. Их тела были найдены в квартире областного центра "с признаками насильственной смерти". По версии следствия, они были убиты в ходе "разбойного нападения с целью хищения денег".

В итоге полицейским удалось установить личность убийцы. Он был объявлен в розыск, а спустя время правоохранители вышли на след мужчины, проживающего в Омской области. Он использовал поддельные документы и выдавал себя за человека, который переехал на ПМЖ в одну из европейских стран.

"Полицейские и следователи регионального управления СК РФ при поддержке спецназа Росгвардии задержали подозреваемого. Фигурант заключён под стражу, с ним проводятся следственные действия", — отметила Волк.

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А ранее в Краснодаре задержали уроженца Оренбургской области, который убил 18-летнего парня из-за Sony PlayStation. 34-летний мужчина приехал к знакомому под предлогом покупки и, пока тот подключал устройство, взял на кухне нож и зарезал его.

Обложка ©

Telegram / МВД МЕДИА

Николь Вербер
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