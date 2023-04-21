Китай напугал США кибероружием для перехвата спутников-разведчиков

Китай разрабатывает кибероружие, которое должно взять под контроль "вражеские спутники", используемые для разведки и передачи данных. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на утёкшие в Сеть секретные материалы Пентагона.

"Согласно просочившемуся отчёту американской разведки, Китай создаёт высокотехнологичное кибероружие, чтобы захватить контроль над вражескими спутниками, делая их бесполезными для передачи данных или наблюдения в военное время", — отмечается в публикации.

Пекин сделал первостепенной целью развитие технологий, помогающих контролировать информацию, полагает американская разведка. По её данным, Китай будет проводить кибератаки, нацеленные на имитацию сигналов, аналогичных тем, которые получают иностранные спутники от операторов. Это позволит захватить управление над ними или просто нарушить их работу.

Как подчёркивает издание, со своей стороны США не стали пояснять, есть ли в их распоряжении подобное оружие. В конце статьи уточняется, что китайское правительство не прокомментировало информацию по запросу газеты.