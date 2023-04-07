В Китае отказали странам Запада в праве давать ему указания

Страны Запада не в том статусе, чтобы указывать Китаю, в том числе по теме конфликта на Украине. Об этом заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. Так он отреагировал на слова о том, что на Западе не перестают обвинять Пекин в поддержке России.

"Не китайская сторона создала украинский кризис, КНР не является его стороной и не предоставляла оружие какой-либо из сторон конфликта. Запад не находится в том статусе, чтобы давать указания Китаю, и тем более не имеет полномочий перекидывать ответственность на него", — сказал посол в интервью "Известиям".

Он напомнил, что с начала украинского кризиса Китай выдвигал несколько принципов, в том числе позицию по политическому урегулированию, активно продвигал диалог и переговоры.

"У Китая нет собственных интересов в украинском вопросе, но он не просто сторонний наблюдатель и уж тем более не подливает масла в огонь, не улучает момента, чтобы получить выгоду", — подчеркнул Чжан Ханьхуэй.

Действия Китая по кризису на Украине он свёл к одной фразе: "призыв к миру и способствование переговорам". Дипломат заверил, что Пекин продолжит стоять на стороне "мира, диалога и исторической справедливости".