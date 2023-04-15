Переход на гиперзвук: Что известно о новой гиперзвуковой ракете Китая, способной достать до США Гиперзвуковое оружие — технология, которую трудно довести до полноценного боевого применения. Китай стал второй страной после России, получившей такое оружие. Лайф разбирался, в чём его особенность. 14 апреля, 23:40 DF-26 после военного парада в Пекине. Обложка © Wikipedia

Согласно отчёту американского военного ведомства, КНР прямо сейчас наращивает возможности по нанесению ударов за тысячи миль от своих берегов, нивелируя возможность вмешательства США во внутренние дела Юго-Восточной Азии. Не исключено, что армия Китая применит новое супероружие в случае конфликта на Тайване.

Гиперзвуковая ракета DF-27: характеристики, дальность пуска

Китайский народно-революционный военный музей, Пекин, Китай. Фото © Shutterstock

13 апреля издание The Washington Post сообщило об испытаниях новой китайской баллистической ракеты, способной нести гиперзвуковое боевое оснащение.

DF ("Дунфэн", "Восточный ветер") — семейство китайских баллистических ракет средней и большой дальности. Пуск самой первой DF-1 состоялся 5 ноября 1960 года.

Как утверждают некоторые зарубежные источники, испытательный полёт DF-27 длился 12 минут. За это время отделяемая боеголовка преодолела 2,1 тысячи километров. Скорость полёта боевой части DF-27 составляет более 10 тыс. км/ч, или 7–8 чисел Маха. Следует учитывать, что эти цифры приблизительные, однако очевидно, что текущий испытательный пуск не последний у китайских военных и скорость "изделия" они постараются увеличить.

Согласно ежегодному американскому отчёту об успехах китайского оружия Report on Military and Security Developments Involving the People's Republic of China (CMPR) 2022, потенциальная дальность действия DF-27 может составлять от пяти до восьми тысяч километров. Если это так, DF-27 может поразить любую цель в Восточной или Юго-Восточной Азии, а также на значительной части Тихого океана, включая военные базы США на Гуаме.

Но в данном случае приходится опираться в первую очередь на эмпирические данные. И пока максимальная зарегистрированная дальность DF-27 составляет 2,1 тысячи километров.

Помимо увеличенной дальности полёта DF-27 обладает способностью "гиперзвукового планирования". Это может означать, что в КНР решили вопрос с маневрированием и головкой самонаведения, что до этого удавалось сделать только России. То есть в теории DF-27 может уклоняться от современных противоракетных комплексов США и стран НАТО. Американские аналитики отмечают, что потенциально новая ракета в несколько десятков раз опаснее, чем первый гиперзвуковой ударный комплекс КНР DF-17.

По характеристикам DF-27 примерно сопоставима с российским гиперзвуковым комплексом "Кинжал", однако есть несколько нюансов, которые, с одной стороны, не позволяют сравнить два комплекса напрямую, с другой — позволяют оценить их эффективность.

DF-27 и "Кинжал": в чём разница

Гиперзвуковой авиационный комплекс "Кинжал". Фото © topwar.ru

Если ориентироваться на результаты испытаний DF-27 от 25 февраля 2023-го, то по дальности "Кинжал" её превосходит. При этом в просочившихся в Сеть сведениях нет ни слова о том, как ракета завершила свой полёт. Но раз говорят, успешно, значит, достигла цели.

Масса боевой части DF-27, высота полёта, принцип наведения и используемый двигатель при этом держатся китайцами в строгом секрете, поскольку разработка имеет "национально значимую ценность". По словам директора проекта ядерной информации Федерации американских учёных (FAS) Ханса Кристенсена, вероятно, что DF-27 может нести как ядерные, так и обычные боеголовки.

По словам военного эксперта полковника в отставке Виктора Литовкина, пока рано делать какие-либо выводы относительно китайского гиперзвукового оружия.

— Насколько мне известно, "Дунфэн-27" летает 6,5–7 чисел Маха, может чуть побольше, а "Кинжал" — 10–12. Но неясно, откуда они "Дунфэн" запускают. Наш "Кинжал" запускается с воздуха (носитель — МиГ-31К), а откуда Китай это делает — неизвестно. Про носители в отчёте не сказано ни слова. Пока о DF-27 слишком мало сведений, и поэтому делать какие-то выводы я не могу, — отметил Виктор Литовкин.

В этой истории очень мало данных, и судить приходится скорее по панике, которую наделал запуск DF-27 в Пентагоне.

Гиперзвуковое оружие США

ARRW. Фото © Lockheed Martin

США и СССР/РФ начали изучение гиперзвукового аэродинамического полёта примерно в одно время — несколько десятилетий назад. Китай присоединился к этой гонке в нулевых, но довольно быстро преодолел отставание. Россия оказалась достойным преемником СССР по гиперзвуку и не прерывала свои исследования даже в 90-е.

США, напротив, просели по гиперзвуку в 90-х и нулевых и лишь во второй половине десятых стали навёрстывать упущенное, когда у России уже появились "Кинжалы", "Авангарды", "Цирконы".

Сначала у США было девять программ, в 2020 году их осталось пять, и как раз тогда они признали, что отстают по гиперзвуку от РФ и КНР. Через некоторое время финансирование по гиперзвуковой программе было сокращено. В 2022-м, после первого боевого применения гиперзвука в мире, которое осуществила Россия, США встряхнулись.

К тому времени у американцев осталось три программы, похоже, что упор был сделан на AGM-183A ARRW. С третьей попытки её запустили, затем провели первые всесторонние испытания.

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл в конце марта 2023-го назвал их неудачными. По скорости и другим характеристикам ARRW сильно уступает и российским, и китайским гиперзвуковым ракетам. При этом не решены вопросы с маневрированием и ГСН. По мнению экспертов, на это могут уйти годы, а то и десятки лет с учётом "капризности" гиперзвука.

Система противоракетной обороны США

Пусковая установка THAAD. Фото © Wikipedia

По версии The Washington Post, Китай в противостоянии с США сейчас следует политике "асимметричного потенциала", которую американцы использовали в холодной войне, чтобы свести на нет преимущество СССР. В определённом смысле это исторический бумеранг.

Американцы признают, что по гиперзвуку им вряд ли удастся в ближайшее время догнать Россию и Китай, поэтому хотят направить ресурсы на нейтрализацию новых угроз, то есть на модернизацию систем ПРО. Пока с этим всё не так просто.

По данным за 2018 год, у США есть наземная система ПРО с 44 ракетами-перехватчиками плюс корабли ВМС с боевой системой Aegis и зенитными противоракетными комплексами.

В итоге ни одна современная система натовской ПРО сейчас не сможет в случае чего справиться с российским и китайским гиперзвуком. Однако парадокс в том, что такую систему ПРО можно создать, только если у страны есть своё гиперзвуковое оружие. Как из этого будут выкручиваться США — неизвестно, но, как показывает мировой опыт, адреналин в оружейной гонке либо застит глаза, либо подстёгивает на неожиданные решения.

Авторы Сергей Андреев