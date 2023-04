Переход на гиперзвук: Что известно о новой гиперзвуковой ракете Китая, способной достать до США

Гиперзвуковая ракета DF-27: характеристики, дальность пуска

Согласно ежегодному американскому отчёту об успехах китайского оружия Report on Military and Security Developments Involving the People's Republic of China (CMPR) 2022, потенциальная дальность действия DF-27 может составлять от пяти до восьми тысяч километров. Если это так, DF-27 может поразить любую цель в Восточной или Юго-Восточной Азии, а также на значительной части Тихого океана, включая военные базы США на Гуаме.