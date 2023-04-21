ВЦИОМ: Путину доверяют 80,1 процента россиян

Более 80% россиян доверяют президенту Владимиру Путину, а 77,5% граждан заявили, что одобряют его деятельность. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, опубликованные в пятницу, 21 апреля.

"Показатель одобрения деятельности президента с 10 по 16 апреля 2023 года составил 77,5%, прибавив 0,4 п.п. за неделю", — следует из материалов ВЦИОМ.

На прямой вопрос о доверии главе государства Владимиру Путину положительно ответили 80,1% респондентов, премьер-министру Михаилу Мишустину — 63,3%. А уровень поддержки партии "Единая Россия", по данным ВЦИОМ, составил 39%.