Командующий Воздушными силами ВСУ похвастался Patriot и раскрыл недостающую часть пазла ПВО

Украинская армия уже использует американскую систему ПВО Patriot. Об этом заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

"На фото сзади меня пусковая установка ЗРК Patriot, которая уже несёт боевое дежурство в системе противовоздушной обороны Украины", — написал Олещук в своём телеграм-канале, прикрепив фотографию.

Командующий воздушными силами украинских войск Олещук на фоне ЗРК Patriot. Фото © Telegram / Николай Олещук

Также он заявил, что проверил боевые позиции ЗРК на одном из направлений. По его словам, по факту у Киева на вооружении стоят NASAMS, IRIS-T, Patriot, SAMP/T, Crotale, Gepard и другие западные комплексы. Чтобы пазл перспективной украинской ПВО окончательно сложился, нужен F-16, добавил командующий.