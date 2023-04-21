Командующий Воздушными силами ВСУ похвастался Patriot и раскрыл недостающую часть пазла ПВО
Командующий Воздушными силами ВСУ: ПВО Patriot уже находится на боевом дежурстве
Украинская армия уже использует американскую систему ПВО Patriot. Об этом заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
"На фото сзади меня пусковая установка ЗРК Patriot, которая уже несёт боевое дежурство в системе противовоздушной обороны Украины", — написал Олещук в своём телеграм-канале, прикрепив фотографию.
Командующий воздушными силами украинских войск Олещук на фоне ЗРК Patriot. Фото © Telegram / Николай Олещук
Также он заявил, что проверил боевые позиции ЗРК на одном из направлений. По его словам, по факту у Киева на вооружении стоят NASAMS, IRIS-T, Patriot, SAMP/T, Crotale, Gepard и другие западные комплексы. Чтобы пазл перспективной украинской ПВО окончательно сложился, нужен F-16, добавил командующий.
Ранее сообщалось, что Германия передала Киеву обещанный комплекс ПВО Patriot и ракеты к нему. Подобные системы состоят на вооружении армии США и их союзников с 1982 года. ПВО Patriot способна обнаруживать цели, летящие со скоростью до 2,2 тысячи км/ч на расстоянии до 180 километров.
ТАСС / AP / Bernd Wuestneck