КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

21 апреля, 08:29

Командующий Воздушными силами ВСУ похвастался Patriot и раскрыл недостающую часть пазла ПВО

Командующий Воздушными силами ВСУ: ПВО Patriot уже находится на боевом дежурстве

Украинская армия уже использует американскую систему ПВО Patriot. Об этом заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

"На фото сзади меня пусковая установка ЗРК Patriot, которая уже несёт боевое дежурство в системе противовоздушной обороны Украины", — написал Олещук в своём телеграм-канале, прикрепив фотографию.

Командующий воздушными силами украинских войск Олещук на фоне ЗРК Patriot. Фото © Telegram / Николай Олещук

Командующий воздушными силами украинских войск Олещук на фоне ЗРК Patriot. Фото © Telegram / Николай Олещук

Также он заявил, что проверил боевые позиции ЗРК на одном из направлений. По его словам, по факту у Киева на вооружении стоят NASAMS, IRIS-T, Patriot, SAMP/T, Crotale, Gepard и другие западные комплексы. Чтобы пазл перспективной украинской ПВО окончательно сложился, нужен F-16, добавил командующий.

СМИ узнали о намерении Германии забрать свои Patriot с востока Польши

СМИ узнали о намерении Германии забрать свои Patriot с востока Польши

Ранее сообщалось, что Германия передала Киеву обещанный комплекс ПВО Patriot и ракеты к нему. Подобные системы состоят на вооружении армии США и их союзников с 1982 года. ПВО Patriot способна обнаруживать цели, летящие со скоростью до 2,2 тысячи км/ч на расстоянии до 180 километров.

Обложка ©

ТАСС / AP / Bernd Wuestneck

Никита Никонов
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Военная техника
  • Мировая политика
  • Наука и Технологии
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров