4 опасные привычки после еды, которыми грешат почти все
Гастроэнтеролог Слюняева объяснила, что не стоит делать после еды
Чтобы после приёма пищи еда хорошо усвоилась, следует соблюдать несколько правил. Например, точно не стоит ложиться спать, предупредила врач-гастроэнтеролог клинико-диагностического центра "Мединцентр" (филиал ГлавУпДк при МИД России) Наталья Слюняева.
"После еды нередко тянет поспать или хотя бы полежать. Существует даже поверье, что это связано с тем, что кровь отливает от мозга к желудку. Врачи же говорят, что этого делать не стоит", — приводит её слова сайт "Аргументы и факты".
Как пояснила эксперт, после приёма пищи начинается процесс переваривания, который требует определённого количества энергии и кровотока для работы желудка и кишечника. Поэтому, если лечь спать сразу после еды, организм может просто не справиться с перевариванием, в результате чего будет мучить изжога или кислотный рефлюкс.
Не рекомендуются и занятия спортом, поскольку организм направляет большое количество крови в мышцы, задействованные на тренировках, тем самым уменьшая кровоток и энергию, необходимую для переваривания. Всё это грозит неудобствами в желудке, тошнотой и даже рвотой, а нехватка кислорода в ЖКТ грозит мышечном спазмом.
Также лучше обойтись без сигарет с кофе сразу после еды. По словам медика, никотин уменьшает кислородный поток в крови, что может затруднить пищеварение, а табак повышает уровень кислотности, приводя к изжоге. При этом вред нанести может и довольно тесная одежда, например узкие джинсы. Они сдавливают живот, способствуя интенсивной выработке желудочного сока, в результате чего происходит выброс кислоты из желудка в пищевод и человек испытывает дисфагию (затруднённое глотание).
"После еды надо дать себе разумно отдохнуть, а не пытаться реализовать все цели сразу. Только так пища пойдёт на пользу, а не во вред", — заключила врач.
А ранее Лайф рассказывал, о чём может говорить тошнота после приёма пищи. Такой симптом достаточно распространён среди пациентов, которые обращаются к врачу. Стоит задуматься, не переедаете ли вы, а также проанализировать характер употребляемой пищи. Например, жирная еда в большом количестве может провоцировать дискомфорт и даже боли.
Shutterstock