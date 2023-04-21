4 опасные привычки после еды, которыми грешат почти все

Чтобы после приёма пищи еда хорошо усвоилась, следует соблюдать несколько правил. Например, точно не стоит ложиться спать, предупредила врач-гастроэнтеролог клинико-диагностического центра "Мединцентр" (филиал ГлавУпДк при МИД России) Наталья Слюняева.

"После еды нередко тянет поспать или хотя бы полежать. Существует даже поверье, что это связано с тем, что кровь отливает от мозга к желудку. Врачи же говорят, что этого делать не стоит", — приводит её слова сайт "Аргументы и факты".

Как пояснила эксперт, после приёма пищи начинается процесс переваривания, который требует определённого количества энергии и кровотока для работы желудка и кишечника. Поэтому, если лечь спать сразу после еды, организм может просто не справиться с перевариванием, в результате чего будет мучить изжога или кислотный рефлюкс.

Не рекомендуются и занятия спортом, поскольку организм направляет большое количество крови в мышцы, задействованные на тренировках, тем самым уменьшая кровоток и энергию, необходимую для переваривания. Всё это грозит неудобствами в желудке, тошнотой и даже рвотой, а нехватка кислорода в ЖКТ грозит мышечном спазмом.

Также лучше обойтись без сигарет с кофе сразу после еды. По словам медика, никотин уменьшает кислородный поток в крови, что может затруднить пищеварение, а табак повышает уровень кислотности, приводя к изжоге. При этом вред нанести может и довольно тесная одежда, например узкие джинсы. Они сдавливают живот, способствуя интенсивной выработке желудочного сока, в результате чего происходит выброс кислоты из желудка в пищевод и человек испытывает дисфагию (затруднённое глотание).

"После еды надо дать себе разумно отдохнуть, а не пытаться реализовать все цели сразу. Только так пища пойдёт на пользу, а не во вред", — заключила врач.