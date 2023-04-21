КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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21 апреля, 08:40

Россиян шокировала массовая отмена рейсов в Турцию

Российские туристы удивлены стремительной отменой рейсов в Турцию

Россияне, ожидавшие снижения цен на туры и прежде всего на непопулярные направления перед майскими праздниками, находятся в шоке из-за "стремительной" отмены рейсов в Турцию. Об этом пишет "Турпром".

"Речь идёт именно о туристических рейсах: уровень спроса на них сильно упал. Но, вместо того чтобы снизить цены на авиабилеты до адекватных значений, чего ожидали туристы, и тем самым стимулировать спрос, турецкие перевозчики просто решили уменьшить число рейсов", — отмечает издание.

Так, по данным турецких СМИ, об отмене рейсов из Москвы в Анталью на 24 и 26 апреля сообщила авиакомпания Corendon Airlines, перевозящая клиентов оператора Fun&Sun. Причиной перевозчик назвал падение спроса. Из-за этого отменены рейсы в Анталью из Нижнекамска (24 апреля) и Тюмени (30 апреля). При этом московских туристов всё-таки отправят в Турцию на рейсах AZUR Air.

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Поехать на майские праздники можно в Крым. Ранее депутат Госдумы от региона Леонид Ивлев заверил, что обстановка на полуострове спокойная. Крым очень надёжно укреплён на земле, в воздухе, на воде и под водой, подчеркнул парламентарий и добавил, что сам поедет туда на отдых.

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ТАСС / Михаил Метцель

Никита Никонов
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