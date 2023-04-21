Китай выразил протест из-за подношения Кисиды самому скандальному храму Японии

МИД Китая выразил протест на фоне ритуального подношения премьер-министра Японии Фумио Кисиды храму Ясукуни, в котором хранятся списки солдат, павших во время всех войн за императора, в том числе военных преступников, казнённых по итогам Токийского процесса (1946–1948). Об этом сказал на брифинге официальный представитель министерства Ван Вэньбинь.

"Китайская сторона выражает решительный протест в связи с негативными действиями Японии, связанными с храмом Ясукуни, и уже сделала японской стороне представление", — приводит слова дипломата CGTN.

Вэньбинь добавил, что Китай призывает Японию полностью порвать с милитаристским прошлым и добиться доверия соседних стран в Азии и всего мирового сообщества конкретными действиями.

В странах Азии святилище ассоциируется с японским милитаризмом. Предыдущий визит в Ясукуни бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ вызвал резко отрицательную реакцию в Китае и Южной Корее, после чего он и его преемники не посещают храм лично и ограничиваются передачей подношений.