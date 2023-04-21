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21 апреля, 09:29

Китай выразил протест из-за подношения Кисиды самому скандальному храму Японии

МИД КНР выразил протест из-за подношения премьера Японии Кисиды храму Ясукуни

МИД Китая выразил протест на фоне ритуального подношения премьер-министра Японии Фумио Кисиды храму Ясукуни, в котором хранятся списки солдат, павших во время всех войн за императора, в том числе военных преступников, казнённых по итогам Токийского процесса (1946–1948). Об этом сказал на брифинге официальный представитель министерства Ван Вэньбинь.

"Китайская сторона выражает решительный протест в связи с негативными действиями Японии, связанными с храмом Ясукуни, и уже сделала японской стороне представление", — приводит слова дипломата CGTN.

Вэньбинь добавил, что Китай призывает Японию полностью порвать с милитаристским прошлым и добиться доверия соседних стран в Азии и всего мирового сообщества конкретными действиями.

В странах Азии святилище ассоциируется с японским милитаризмом. Предыдущий визит в Ясукуни бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ вызвал резко отрицательную реакцию в Китае и Южной Корее, после чего он и его преемники не посещают храм лично и ограничиваются передачей подношений.

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Ранее Лайф сообщал, что японский премьер-министр Фумио Кисида отказал во встрече экс-послу КНР из-за "несовпадения графиков". При этом глава МИД Японии встретился с уходящим со своего поста руководителем китайского диппредставительства.

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ТАСС / Zuma

Ирина Фальке
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