Байдену поставили в Конгрессе ультиматум из страха перед войной с Россией

Конгрессмены-республиканцы призвали президента США Джо Байдена перестать оказывать Украине "безудержную помощь". Группа из 19 американских политиков всерьёз обеспокоена дальнейшей эскалацией конфликта, передаёт The Hill.

"Безудержная помощь США Украине должна прекратиться, и мы будем категорически против всех будущих пакетов, если они не будут связаны с чёткой дипломатической стратегией, направленной на скорейшее завершение конфликта", — отмечается в документе.

Конгрессмены уверены, что стратегия администрации Байдена, которая заключается в санкциях и непрекращающейся помощи, ведёт лишь к затягиванию конфликта и "ещё большему насилию". Это, в свою очередь, увеличивает угрозу прямого столкновения с Россией. Чтобы избежать непоправимых последствий, политики призывают Белый дом переместить внимание на собственные военные и экономические ресурсы.

"Нашим национальным интересам и интересам украинского народа лучше всего служит стимулирование переговоров, которые срочно необходимы для разрешения этого конфликта", — отметила группа.