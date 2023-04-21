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21 апреля, 09:24

Байдену поставили в Конгрессе ультиматум из страха перед войной с Россией

The Hill: Конгрессмены-республиканцы призвали Байдена прекратить помогать Киеву

Конгрессмены-республиканцы призвали президента США Джо Байдена перестать оказывать Украине "безудержную помощь". Группа из 19 американских политиков всерьёз обеспокоена дальнейшей эскалацией конфликта, передаёт The Hill.

"Безудержная помощь США Украине должна прекратиться, и мы будем категорически против всех будущих пакетов, если они не будут связаны с чёткой дипломатической стратегией, направленной на скорейшее завершение конфликта", — отмечается в документе.

Конгрессмены уверены, что стратегия администрации Байдена, которая заключается в санкциях и непрекращающейся помощи, ведёт лишь к затягиванию конфликта и "ещё большему насилию". Это, в свою очередь, увеличивает угрозу прямого столкновения с Россией. Чтобы избежать непоправимых последствий, политики призывают Белый дом переместить внимание на собственные военные и экономические ресурсы.

"Нашим национальным интересам и интересам украинского народа лучше всего служит стимулирование переговоров, которые срочно необходимы для разрешения этого конфликта", — отметила группа.

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Ранее в США объявили о новом пакете военной помощи Киеву на 325 миллионов долларов. Как сообщила пресс-служба Пентагона, в него войдут множество боеприпасов и разная техника, в том числе дополнительные боеприпасы для HIMARS, снаряды к артиллерии и другие.

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Getty Images / Drew Angerer

Николь Вербер
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