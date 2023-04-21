Россияне останутся без батареек Duracell
Компания Duracell уходит из России из-за прекращения поставок
Компания Duracell, знаменитая своими батарейками, уходит из России. Как пишет Mash со ссылкой на письмо руководства бизнес-партнёрам, поставки продукции с завода в Бельгии полностью прекращаются.
Заявление, разосланное партнёрам покидающей российский рынок Duracell. Фото © Mash
Сейчас компания занимается односторонним разрывом заключённых контрактов, распродажей оставшихся батареек и расчётом с персоналом. Из документа следует, что руководство сожалеет из-за доставленных решением неудобств и благодарно за годы работы в России.
Лайф писал, что шведский бренд водки Absolut решил вернуться в Россию. Там заявили, что сегодняшние условия в России могут защитить работников компании и обеспечить местным организациям экономическую устойчивость.
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