Россияне останутся без батареек Duracell

Компания Duracell, знаменитая своими батарейками, уходит из России. Как пишет Mash со ссылкой на письмо руководства бизнес-партнёрам, поставки продукции с завода в Бельгии полностью прекращаются.

Заявление, разосланное партнёрам покидающей российский рынок Duracell. Фото © Mash

Сейчас компания занимается односторонним разрывом заключённых контрактов, распродажей оставшихся батареек и расчётом с персоналом. Из документа следует, что руководство сожалеет из-за доставленных решением неудобств и благодарно за годы работы в России.