Камеры сняли великого архимандрита Константинопольской церкви при краже часов в Стамбуле
Архимандрита Константинопольского патриархата арестовали за кражу часов в Турции
Великий архимандрит Константинопольского патриархата Агафангелос Сискос. Фото © Константинопольская православная церковь
Великий архимандрит Константинопольского патриархата Агафангелос Сискос был задержан в Турции за кражу дорогих часов. Как сообщают турецкие СМИ, они были изготовлены для коллекции в XIX веке, а само преступление попало на видео.
Великий архимандрит Константинопольского патриархата украл дорогие часы в Турции. Видео © Show TV
Архимандрита уже освободили благодаря вмешательству охраны патриарха Варфоломея. К слову, патриарха происшествие довольно опечалило, а также обеспокоило то, что инцидент широко освещают в турецкой прессе и публикуют видео в Сети. Он уже отправил архимандрита в бессрочный отпуск. В настоящее время идёт расследование.
Ранее Лайф рассказывал, как обчистили счета экс-чиновника из Петербурга, пока тот был в СИЗО за превышение полномочий. О краже он узнал, когда отпросился у следователя посетить офис банка. Там его и ждал неприятный сюрприз.