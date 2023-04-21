Камеры сняли великого архимандрита Константинопольской церкви при краже часов в Стамбуле

Великий архимандрит Константинопольского патриархата Агафангелос Сискос был задержан в Турции за кражу дорогих часов. Как сообщают турецкие СМИ, они были изготовлены для коллекции в XIX веке, а само преступление попало на видео.

Великий архимандрит Константинопольского патриархата украл дорогие часы в Турции. Видео © Show TV

Архимандрита уже освободили благодаря вмешательству охраны патриарха Варфоломея. К слову, патриарха происшествие довольно опечалило, а также обеспокоило то, что инцидент широко освещают в турецкой прессе и публикуют видео в Сети. Он уже отправил архимандрита в бессрочный отпуск. В настоящее время идёт расследование.