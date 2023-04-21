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21 апреля, 10:18

Камеры сняли великого архимандрита Константинопольской церкви при краже часов в Стамбуле

Архимандрита Константинопольского патриархата арестовали за кражу часов в Турции

<p>Великий архимандрит Константинопольского патриархата Агафангелос Сискос. Фото © Константинопольская православная церковь</p>

Великий архимандрит Константинопольского патриархата Агафангелос Сискос. Фото © Константинопольская православная церковь

Великий архимандрит Константинопольского патриархата Агафангелос Сискос был задержан в Турции за кражу дорогих часов. Как сообщают турецкие СМИ, они были изготовлены для коллекции в XIX веке, а само преступление попало на видео.

Великий архимандрит Константинопольского патриархата украл дорогие часы в Турции. Видео © Show TV

Архимандрита уже освободили благодаря вмешательству охраны патриарха Варфоломея. К слову, патриарха происшествие довольно опечалило, а также обеспокоило то, что инцидент широко освещают в турецкой прессе и публикуют видео в Сети. Он уже отправил архимандрита в бессрочный отпуск. В настоящее время идёт расследование.

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Ранее Лайф рассказывал, как обчистили счета экс-чиновника из Петербурга, пока тот был в СИЗО за превышение полномочий. О краже он узнал, когда отпросился у следователя посетить офис банка. Там его и ждал неприятный сюрприз.

Николь Вербер
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