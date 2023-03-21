Счета экс-чиновника из Петербурга обчистили, пока он был в СИЗО

В Санкт-Петербурге арестованный за превышение полномочий экс-чиновник заявил, что у него украли 10 миллионов рублей со вклада, пока он был в СИЗО. Об этом сообщает SHOT.

Речь идёт о бывшем главе Дирекции транспортного строительства Вячеславе Урусове. Он находился в СИЗО с лета 2022 года, а в феврале текущего года его перевели под домашний арест. По данным телеграм-канала, в определённый день он отпросился у следователя посетить офис банка, где его ждал неприятный сюрприз.

Урусов обнаружил, что спустя месяц после ареста кто-то перевёл с его вклада 10 миллионов рублей. Кроме того, на него оформили кредит на 1,6 миллиона рублей, при этом средства сняли в нескольких банкоматах. Сейчас правоохранители проводят проверку по данным фактам.

Известно, что Урусова арестовали вместе с зампредом Правительства Ленинградской области Сергеем Харлашкиным. В Следкоме считают, что они сорвали сроки строительства объектов Красносельско-Калининской линии метро в Петербурге. По версии следствия, чиновники позволили строительной компании оплатить долги средствами из госконтракта. Ущерб оценивают более чем в 1,4 миллиарда рублей.