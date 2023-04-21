В России отказались реабилитировать беглого охранника Сталина

Во время Великой Отечественной войны Дерябин являлся сотрудником Смерша, после чего перешёл в НКВД. Тогда же он служил в охране Сталина и даже сопровождал его на конференциях в Ялте, Тегеране и Потсдаме. В 1954 году Дерябин был завербован ЦРУ и бежал в США. В СССР его заочно приговорили к высшей мере наказания — смертной казни.