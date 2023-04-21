Доводивший подчинённых до слёз британский вице-премьер ушёл в отставку

Вице-премьер Великобритании, министр юстиции Доминик Рааб подал в отставку по итогам расследования жалоб на его агрессивное отношение к подчинённым.

"Я пишу, чтобы сообщить, что подаю в отставку после получения отчёта, появившегося в результате расследования королевского адвоката Эдама Толли. Я призвал к расследованию и обязался уйти в отставку, если оно выявит какие-либо свидетельства тиранического поведения", — написал Рааб в "Твиттере".

При этом политик считает, что в расследовании учитывалось только два обвинительных заявления, а остальные были проигнорированы. По мнению Рааба, его дело создаёт опасный прецедент для правительства. Он принёс извинения за "непреднамеренный стресс", который мог вызвать у кого-то, и заявил, что продолжит поддерживать премьера Риши Сунака.

Накануне Эдам Толли вручил Раабу результаты рассмотрения восьми жалоб. Шесть из них касались предыдущего срока чиновника во главе Минюста (с сентября 2021 по сентябрь 2022 года), ещё одна — времени его работы на посту министра иностранных дел (с июля 2019 по сентябрь 2021 года), а последняя — период с июля по ноябрь 2018 года, когда Рааб возглавлял Министерство по вопросам выхода из Евросоюза.